Após dez jogos, Bustos tem início superior ao de Carille e igual ao de Cuca

O técnico Fabián Bustos chegou aos dez jogos no comando do Santos na vitória sobre o América-MG por 3 a 0, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada do Brasileiro neste domingo (24). São 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas com um aproveitamento de 50% entre jogos válidos pelo Paulista, Brasileirão e Copa Sul-Americana.A sequência inicial do Bustos supera a de seu antecessor, Fabio Carille, iguala as de Ariel Holan e Cuca, mas os números são inferiores aos de Jorge Sampaoli e Jesualdo Ferreira.
Fabián Bustos assumiu a equipe no começo de março e está invicto em com 100% de aproveitamento na Vila Belmiro. No geral, pelo Paulista foram 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Na Copa do Brasil soma 1 empate e 1 derrota. Pelo Brasileiro são 2 vitórias e 1 empate.Confira os dez primeiros jogos dos últimos técnicos do Santos
Sampaoli – 6 vitórias, 2 derrotas e dois empates
(V) Santos 1 x 0 Ferroviária – Campeonato Paulista(D) São Bento 4 x 0 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista(V) Bragantino 1 x 4 Santos – Campeonato Paulista(D) Ituano 5 x 1 Santos – Campeonato Paulista(V) Altos 1 x 7 Santos – Copa do Brasil(V) Santos 1 x 0 Mirassol – Campeonato Paulista(E) River Plate (URU) 0 x 0 Santos – Sul-Americana(V) Santos 3 x 0 Guarani – Campeonato Paulista(E) Palmeiras 0 x 0 Santos – Campeonato Paulista
Jesualdo Ferreira – 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates
(E) Santos 0 x 0 Bragantino – Campeonato Paulista(V) Guarani 1 x 2 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 0 Inter de Limeira – Campeonato Paulista(D) Corinthians 2 x 0 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 0 Botafogo – Campeonato Paulista(E) Ferroviária 0 x 0 Santos – Campeonato Paulista(D) Ituano 2 x 0 Santos – Campeonato Paulista(E) Santos 0 x 0 Palmeiras – Campeonato Paulista(V) Defensa y Justicia 1 x 2 Santos – Copa Libertadores(V) Santos 3 x 1 Mirassol – Campeonato Paulista
Cuca – 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates
(E) Santos 1 x 1 Bragantino – Campeonato Brasileiro(D) Internacional 2 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro(V) Santos 3 x 1 Athletico PR – Campeonato Brasileiro(V) Sport 0 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro(D) Palmeiras 2 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro(D) Flamengo 1 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro(E) Santos 2 x 2 Vasco – Campeonato Brasileiro(V) Ceará 0 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro(V) Santos 3 x 1 Atlético MG – Campeonato Brasileiro(E) Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro
Ariel Holan – 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates
(D) São Paulo 4 x 0 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 1 Deportivo Lara – Copa Libertadores(V) Santos 2 x 1 Ituano – Campeonato Paulista(E) Deportivo Lara 1 x 1 Santos – Copa Libertadores(V) San Lorenzo 1 x 3 Santos – Copa Libertadores(E) Santos 0 x 0 Botafogo – Campeonato Paulista(E) Santos 2 x 2 San Lorenzo – Copa Libertadores(D) Ponte Preta 3 x 0 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 1 Inter de Limeira – Campeonato Paulista(D) Santos 0 x 2 Barcelona de Guayaquil – Copa Libertadores
Fernando Diniz – 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate
(V) Santos 1 x 0 Boca Juniors – Copa Libertadores(D) The Strongest 2 x 1 Santos – Copa Libertadores(D) Barcelona-EQU 3 x 1 Santos – Copa Libertadores(D) Bahia 3 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro(V) Cianorte 0 x 2 Santos – Copa do Brasil(V) Santos 3 x 1 Ceará – Campeonato Brasileiro(V) Santos 1 x 0 Cianorte – Copa do Brasil(E) Santos 0 x 0 Juventude – Campeonato Brasileiro(D) Fluminense 1 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro(V) Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro
Fábio Carille - 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas
(E) Santos 0 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro(D) Santos 0 x 1 Athletico-PR - volta das quartas de final da Copa do Brasil(E) Ceará 0 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro(D) Juventude 3 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro(E) São Paulo 1 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro(V) Santos 1 x 0 Grêmio - Campeonato Brasileiro(D) Atlético-MG 3 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro(E) Sport 0 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro(D) Santos 0 x 2 América-MG - Campeonato Brasileiro(V) Santos 2 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro
Fabián Bustos - 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas
(E) Fluminense 1(4) x (5)1 Santos - Copa do Brasil(D) Palmeiras 1 x 0 Santos - Campeonato Paulista(E) Ferroviária 3 x 3 Santos - Campeonato Paulista(V) Santos 3 x 2 Água Santa - Campeonato Paulista(D) Banfield 1 x 0 Santos - Copa Sul-Americana(E) Fluminense 0 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro(V) Santos 3 x 2 Universidad Católica - Copa Sul-Americana(V) Santos 2 x 1 Coritiba - Campeonato Brasileiro(D) Coritiba 1 x 0 Santos- Copa do Brasil(V) Santos 3 x 0 América-MG