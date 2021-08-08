Após despedida de Messi, Barcelona vence a Juventus pelo Joan Gamper; veja outros amistosos do dia

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Na reta final de pré-temporada do futebol internacional, o domingo foi dia de grandes equipes darem sequência à preparação para seus principais torneios. Na Catalunha, Barcelona e Juventus se enfrentaram pelo Troféu Joan Gamper, no dia em que Messi se despediu do clube blaugrana, e os espanhóis levaram a melhor.

+ Veja a tabela da La Liga 2021/22Em partida realizada no Estádio Johan Cruyff, que é utilizado pelas categorias de base do Barcelona, a equipe de Ronald Koeman venceu a Velha Senhora por 3 a 0. Memphis Depay abriu o placar, Martin Braithwaite ampliou e Riqui Puig fechou a conta. Titular, Cristiano Ronaldo teve atuação apagada.