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Após despedida de Messi, Barcelona vence a Juventus pelo Joan Gamper; veja outros amistosos do dia

Clube catalão recebe a Velha Senhora, de Cristiano Ronaldo, para tradicional partida de pré-temporada e vence bem. Real Madrid também entrou em campo neste domingo...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 18:28

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 18:28
Crédito: PAU BARRENA / AFP
Na reta final de pré-temporada do futebol internacional, o domingo foi dia de grandes equipes darem sequência à preparação para seus principais torneios. Na Catalunha, Barcelona e Juventus se enfrentaram pelo Troféu Joan Gamper, no dia em que Messi se despediu do clube blaugrana, e os espanhóis levaram a melhor.
+ Veja a tabela da La Liga 2021/22Em partida realizada no Estádio Johan Cruyff, que é utilizado pelas categorias de base do Barcelona, a equipe de Ronald Koeman venceu a Velha Senhora por 3 a 0. Memphis Depay abriu o placar, Martin Braithwaite ampliou e Riqui Puig fechou a conta. Titular, Cristiano Ronaldo teve atuação apagada.
REAL MADRID X MILANNa Áustria, Real Madrid e Milan empataram sem gols na cidade de Klagenfurt. O lance mais curioso da partida foi protagonizado por Gareth Bale, que perdeu pênalti no fim do primeiro tempo. Substituto de Donnarumma, o goleiro Mike Maignan defendeu a cobrança.

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