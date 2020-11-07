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Após derrotas na última rodada, Benfica e Porto buscam recuperação no Português; veja jogos de domingo

Em confronto direto, Benfica enfrenta o Braga para se aproximar do líder Sporting. Em 6º, Porto recebe o Portimonense no Estádio do Dragão...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 20:16

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 20:16

Crédito: Divulgação/Benfica
Neste domingo, quatro partidas marcam o encerramento da 7ª rodada do Campeonato Português. Entre elas, destaque para o duelo entre Benfica e Braga, 2º e 3º colocados, respectivamente. Além desse jogo, o atual campeão Porto enfrenta o Portimonense querendo se aproximar dos líderes.Após ser derrotado na última rodada por 3 a 0 para o Boavista e perder a liderança, o Benfica viu o líder Sporting vencer na rodada e abrir quatro pontos de vantagem. Dessa forma, a equipe de Jorge Jesus precisa da vitória diante do Braga para seguir na cola do rival de Lisboa. A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz.
Antes disso, às 14h30 (de Brasília), o Porto recebe o 17º Portimonense no Estádio do Dragão. Na última rodada, os atuais campeões perderam para o Paços de Ferreira por 3 a 2 e caíram para a 6ª posição. Por outro lado, o clube chega com moral por ter vencido Olympique de Marselha por 3 a 0, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões.
No primeiro jogo do dia, às 12h, o lanterna Farense buscará a primeira vitória na competição diante do Boavista, que está na 15ª posição. No mesmo horário, o 12º colocado Nacional enfrenta o 16º Gil Vicente, em confronto direto pela fuga da zona de rebaixamento.CONFIRA OS JOGOS DO DOMINGO
12h - Farense x Boavista12h - Nacional x Gil Vicente14h30 - Porto x Portimonense17h - Benfica x Braga

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