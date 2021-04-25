Após derrotas de Boavista e Resende, Botafogo garante vaga na Taça Rio

Neste domingo, o Botafogo encara o Macaé, no estádio Nilton Santos, às 18h, em partida válida pela última rodada do Campeonato Carioca. No entanto, com as derrotas de Resende e Boavista para Vasco e Portuguesa, respectivamente, o Glorioso já garantiu a vaga para disputar a Taça Rio de 2021.

Isso acontece porque apenas Boavista e Resende poderiam ultrapassar o Alvinegro e, consequentemente, tirá-lo a vaga na competição. Com os resultados deste sábado, o Botafogo segue em oitavo, com 12 pontos conquistados, enquanto o Gigante do Vale e o Verdão de Saquarema tem 11. > Botafogo x Macaé: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpitesOs times classificados para a Taça Rio são os que terminarem a Taça Guanabara entre a quinta e oitava colocação. Dessa maneira, estão classificados Vasco, Madureira, Nova Iguaçu e o próprio Botafogo.