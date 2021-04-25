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futebol

Após derrotas de Boavista e Resende, Botafogo garante vaga na Taça Rio

Boavista e Resende eram os únicos times que ainda poderiam ultrapassar o Glorioso na tabela do Campeonato Carioca...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 22:30

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2021 às 22:30
Crédito: Vitor Silva / Botafogo
Neste domingo, o Botafogo encara o Macaé, no estádio Nilton Santos, às 18h, em partida válida pela última rodada do Campeonato Carioca. No entanto, com as derrotas de Resende e Boavista para Vasco e Portuguesa, respectivamente, o Glorioso já garantiu a vaga para disputar a Taça Rio de 2021.
Isso acontece porque apenas Boavista e Resende poderiam ultrapassar o Alvinegro e, consequentemente, tirá-lo a vaga na competição. Com os resultados deste sábado, o Botafogo segue em oitavo, com 12 pontos conquistados, enquanto o Gigante do Vale e o Verdão de Saquarema tem 11. > Botafogo x Macaé: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpitesOs times classificados para a Taça Rio são os que terminarem a Taça Guanabara entre a quinta e oitava colocação. Dessa maneira, estão classificados Vasco, Madureira, Nova Iguaçu e o próprio Botafogo.
Pela regra, o quinto encara o oitavo, enquanto o sexto enfrenta o sétimo. Hoje, os duelos seriam Vasco x Botafogo e Madureira x Nova Iguaçu.

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