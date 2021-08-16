Após derrota, Roger admite oscilação do Fluminense na temporada e projeta Libertadores: 'Jogo da vida'

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

O Fluminense chegou a quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro após ser batido pelo Internacional por 4 a 2, na noite deste domingo no Beira-Rio. A apenas dois pontos da zona de rebaixamento após a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe se vê colecionando atuações abaixo do esperado e não vem tendo bons resultados. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Roger Machado admitiu a oscilação.

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- Naturalmente as equipes vão oscilar. O que procuramos sempre é conciliar desempenho e resultado. Somos um time competitivo, que joga no limite da capacidade. Tem jogadores jovens sendo lançados e colocados a prova em jogos muito importantes também. Esse nosso momento que é grande na temporada, o mês de agosto é pesado em função dessas decisões de Copa do Brasil e Libertadores, além do Brasileiro, temos oscilado, sobretudo no Brasileiro, que não conseguimos vencer há quatro rodadas. Nas eliminatórias passamos competindo, mas de fato precisamos encontrar algumas soluções - avaliou o treinador.

- Hoje foi a tentativa de buscar algumas peças diferentes, os jogadores em outros lugares para dar uma consistência. Penso que funcionou. O Yago jogou bem em uma posição que atuava há um tempo e deu uma consistência defensiva importante, conseguiu ter seu jogo. Mas é difícil falar de um jogo que sai perdedor por 4 a 2 e deseja tirar algo positivo. Mas não posso deixar de avaliar que até os 47 estávamos levando um ponto importante - completou.

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Depois do resultado ruim, o Fluminense começa a se preparar para o jogo de volta da Libertadores, na próxima quinta-feira, às 21h30, contra o Barcelona de Guayaquil (EQU), no Equador. A ida foi 2 a 2 no Maracanã, o que obriga a equipe a vencer ou empatar por pelo menos três gols.

- Mas a frustração do resultado e o desânimo dos atletas no vestiário demonstram como a insatisfação de um resultado assim reflete no grupo. É procurar ter serenidade porque temos uma decisão. Era importante pontuar no Brasileiro, mas também levar a confiança para a Libertadores. Esse grupo já provou muitas vezes que é possível e tem mais uma oportunidade - disse. Na avaliação de Roger, o Fluminense não fez uma partida ruim no Beira-Rio. A equipe saiu na frente e buscou o 1 a 1 com Yago Felipe ainda no primeiro tempo. Depois, conseguiu empatar em 2 a 2 o jogo no finzinho, com gol de cabeça de Nino. Nos acréscimos, sofreu dois gols que decretaram a derrota. O Flu tem 17 pontos e cai para a 15ª posição, apenas dois pontos a frente do Sport, que abre a zona de rebaixamento.

- O jogo foi decidido nos minutos finais, penso que tivemos bons momentos na partida. O resultado com os dois gols não demonstra o que foi a totalidade do jogo. Se reunirmos as energias, a confiança, o que temos como característica no grupo é a competitividade, os jogadores que quando estão no melhor momento decidem a nosso favor. É isso que quero reunir para a semana. Fazer desse jogo o jogo da nossa vida porque vale a classificação para a semifinal da Libertadores.

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QUATRO DERROTAS SEGUIDAS

Com relação ao Brasileiro, é evidente que nos preocupa os quatro jogos sem vencer, dentro dessa maratona de três competições simultâneas. Não é explicação, mas conseguimos encontrar justificativas no grande volume de jogos que estamos tendo. É reunir as energias, não é o momento de apontar culpados. Vamos trabalhar para estar bem emocionalmente na quinta-feira para esta decisão.

MUDANÇAS

As equipe vão passar por um mau momento, seja por suspensão ou lesão. Na janela as equipes vão perder jogadores importantes. O mau momento coletivo em função do desgaste vai acarretar, por vezes as minhas escolhas dentro do campo também influenciam no processo. Acredito que tudo isso somado a esse mês decisivo de muito volume de jogos tenha tirado um pouco dos trilhos na coletividade. Temos buscado alternativas para melhorar. O resultado é muito ruim tendo em vista que temos uma partida importante na quinta-feira. Temos que estar com a confiança no alto. Esse jogo era muito importante para a confiança no Campeonato Brasileiro, principalmente, e no segundo momento para conseguir pontos que nos dessem a subida na tabela e a confiança. Neste momento temos que estar muito fechados. As explicações vamos procurar e buscar alternativas para minimizá-las.

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