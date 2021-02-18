Após derrota para o Santos, torcida do Corinthians protesta na porta do CT Joaquim Grava

A torcida do Corinthians ficou irritada com a derrota no clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (17), em jogo atrasado da 33ª rodada do Brasileirão. Na manhã desta quinta-feira (18), dia seguinte a partida, o CT Joaquim Grava amanheceu com faixas em tom de protesto.
A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "Meu Timão".
>> Veja a classificação do Brasileirão e simule os resultados!Entre os dizeres retratados nas faixs instaladas porta do Centro de Treinamentos corintiano está frases como "time sem alma", "muito dinheiro e pouco futebol", "elenco pipoqueiro" e "respeite a nossa história".
Ainda não se sabe se a manifestação partiu de alguma torcida uniformizada ou isolada, por alguns torcedores, que, mesmo revoltados, também prestaram apoio a instituição com um faixa com o tradicional canto corintiano: "Eu nunca vou te abandonar".
O elenco do Timão se reapresenta no CT Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira (18). Os atletas que iniciaram jogando contra o Peixe devem fazer apenas uma atividade regenerativa, enquanto os demais tendem a trabalhar com bola, já visando o confronto diante do Vasco, no domingo (21), às 16h, na Neo Química Arena.