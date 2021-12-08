Após derrota para o Santos, David Luiz também cobrou 'postura' do elenco do Flamengo no vestiário

Ainda na saída do gramado do Maracanã, após a derrota para o Santos por 1 a 0, David Luiz não mediu palavras, cobrando "brio todos dias" e "maturidade" do elenco. As cobranças do zagueiro, que chegou ao clube em setembro, seguiram no vestiário, conforme publicação do "ge". Segundo o portal, o camisa 23 dirigiu a palavra, ainda no vestiário, ao grupo do Flamengo - que ouviu em silêncio.A cobrança teve como ponto principal o "comportamento muitas vezes relaxado" ao longo de 2021 e a "transferência de responsabilidade". Segundo a publicação, antes mesmo da partida contra o Santos, David Luiz já havia pedido uma postura diferente da equipe em relação ao jogo anterior - empate em 1 a 1 com o Sport. Contra o Santos, que venceu por 1 a 0, mais de 40 mil torcedores foram ao estádio na partida que marcou a despedida da equipe do Maracanã.
- No futebol tem que ter brio, força de vontade todos dias, trabalhar sempre no limite. Esse grupo precisa amadurecer. Ficam essas lições para o ano que vem - afirmou David Luiz, ao Premiere, antes de levar a cobrança ao vestiário.Apesar do pouco tempo no clube, David Luiz assumiu papel de liderança junto a outros atletas do Flamengo. Algo natural pela personalidade e experiência do atleta. A referência foi feita pelos próprios jogadores do Flamengo, como o atacante Michael, que destacou o papel do zagueiro dentro e fora de campo.- Trabalhar com ele está sendo uma experiência muito bacana. É um cara que dá conselho, dá oportunidade da gente crescer e tem suas convicções. A experiência dele conta muito, e eu sou um cara que gosta de evoluir na vida, gosto de aprender. Se me falam alguma coisa, eu vou ouvir, seja quem quer que for - disse Michael, em entrevista ao canal do Flamengo, em novembro.De acordo com o "ge", existe uma insatisfação entre profissionais do clube com o comportamento de alguns atletas durante 2021, sempre tendo o que foi feito em 2019 como referência, dificultando o desenvolvimento dos trabalhos das comissões técnicas que passaram pelo clube nos últimos meses.
Além disso, David Luiz também teria cobrado que os jogadores também assumam responsabilidade nos momentos ruins do Flamengo, que, nesta quinta-feira, encerra a temporada diante do Atlético-GO, em Goiânia.
O time já não terá os principais nomes do elenco e, com o segundo lugar da tabela do Brasileirão assegurado há rodadas, não tem grandes pretensões.