Após derrota para o Santos, David Luiz também cobrou 'postura' do elenco do Flamengo no vestiário

Ainda na saída do gramado do Maracanã, após a derrota para o Santos por 1 a 0, David Luiz não mediu palavras, cobrando "brio todos dias" e "maturidade" do elenco. As cobranças do zagueiro, que chegou ao clube em setembro, seguiram no vestiário, conforme publicação do "ge". Segundo o portal, o camisa 23 dirigiu a palavra, ainda no vestiário, ao grupo do Flamengo - que ouviu em silêncio.A cobrança teve como ponto principal o "comportamento muitas vezes relaxado" ao longo de 2021 e a "transferência de responsabilidade". Segundo a publicação, antes mesmo da partida contra o Santos, David Luiz já havia pedido uma postura diferente da equipe em relação ao jogo anterior - empate em 1 a 1 com o Sport. Contra o Santos, que venceu por 1 a 0, mais de 40 mil torcedores foram ao estádio na partida que marcou a despedida da equipe do Maracanã.

- No futebol tem que ter brio, força de vontade todos dias, trabalhar sempre no limite. Esse grupo precisa amadurecer. Ficam essas lições para o ano que vem - afirmou David Luiz, ao Premiere, antes de levar a cobrança ao vestiário.Apesar do pouco tempo no clube, David Luiz assumiu papel de liderança junto a outros atletas do Flamengo. Algo natural pela personalidade e experiência do atleta. A referência foi feita pelos próprios jogadores do Flamengo, como o atacante Michael, que destacou o papel do zagueiro dentro e fora de campo.- Trabalhar com ele está sendo uma experiência muito bacana. É um cara que dá conselho, dá oportunidade da gente crescer e tem suas convicções. A experiência dele conta muito, e eu sou um cara que gosta de evoluir na vida, gosto de aprender. Se me falam alguma coisa, eu vou ouvir, seja quem quer que for - disse Michael, em entrevista ao canal do Flamengo, em novembro.De acordo com o "ge", existe uma insatisfação entre profissionais do clube com o comportamento de alguns atletas durante 2021, sempre tendo o que foi feito em 2019 como referência, dificultando o desenvolvimento dos trabalhos das comissões técnicas que passaram pelo clube nos últimos meses.