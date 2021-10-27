Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após derrota para o Rayo Vallecano, Barcelona anuncia a demissão de Ronald Koeman
Após derrota para o Rayo Vallecano, Barcelona anuncia a demissão de Ronald Koeman

LanceNet

27 out 2021 às 19:19

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 19:19

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira, a demissão de seu treinador, Ronald Koeman, após derrota por 1 a 0 para o Rayo Vallecano em partida de La Liga. O técnico holandês já balançava no cargo por conta de uma série de resultados negativos do Barça.A derrota do Barcelona para o Rayo Vallecano, nesta quarta-feira, foi a gota d'água para a demissão de Ronald Koeman. Nono colocado no Campeonato Espanhol, o Barça já soma resultados ruins desde o início da temporada, e o treinador holandês já balançava no cargo.
Após a derrota desta quarta-feira, Ronald Koeman havia defendido que a equipe do Barcelona tinha feito um bom jogo, e era criticado apenas pelo resultado negativo contra o Rayo.
- Não estou preocupado com o nível de jogo. Hoje jogamos bem, mas na Espanha isso não conta. Foi 1 a 0. É melhor não falar nada - disse o treinador holandês após a derrota desta quarta-feira.
Contratado pelo Barcelona em agosto de 2020, Ronald Koeman ficou no cargo por um ano e dois meses, comandando a equipe em um total de 66 jogos, sendo 40 vitórias, 11 empates e 15 derrotas.
- O presidente do clube, Joan Laporta, o informou da decisão após a derrota para o Rayo Vallecano. Ronald Koeman vai se despedir do plantel na quinta-feira na Ciutat Esportiva. O FC Barcelona agradece-lhe o serviço prestado ao Clube e deseja-lhe as maiores felicidades na sua carreira profissional - publicou o clube em nota oficial.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados