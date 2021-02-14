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Após derrota para o Internacional, Neto Borges desabafa: 'Inaceitável o erro de arbitragem'

Na saída de campo, o Lateral-esquerdo comentou sobre o lance do primeiro gol do Colorado, em que o programa que analisa as linhas de impedimento não funcionou...
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Publicado em 

14 fev 2021 às 18:55

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 18:55

Crédito: Neto Borges criticou a arbitragem no lance do primeiro gol do Internacional (Reprodução / Dugout
Em um jogo com muita polêmica envolvendo o VAR, o Vasco foi derrotado pelo Internacional por 2 a 0 e segue na zona de rebaixamento, restando apenas duas rodadas para o fim da competição. Na saída de campo, o lateral- esquerdo Neto Borges, que entrou no segundo tempo, comentou sobre o lance do primeiro gol do Colorado.
> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro- Era uma decisão para os dois times. Inaceitável o erro de arbitragem do jeito que foi no primeiro gol deles. Isso atrapalha totalmente, a gente estava com a cabeça boa na partida, lutamos até o fim e infelizmente tomamos o segundo gol. Eu não gosto de falar de arbitragem. Mas essa, acho que a gente pode colocar na conta deles. Vamos continuar trabalhando para ganhar nossos jogos - lamentou.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
No primeiro gol do Internacional, o programa do VAR que analisa as linhas de impedimento não funcionou e foi validada a decisão do campo, do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. A CBF anunciou que irá se pronunciar após a partida.
Com 37 pontos e na zona de rebaixamento, o Vasco visita o Corinthians, na Neo Química Arena, domingo, às 16h, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe precisa vencer e torcer por um tropeço do Bahia diante do Fortaleza, no Castelão, para deixar o Z4.

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