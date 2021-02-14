Após derrota para o Internacional, Neto Borges desabafa: 'Inaceitável o erro de arbitragem'

Crédito: Neto Borges criticou a arbitragem no lance do primeiro gol do Internacional (Reprodução / Dugout

Em um jogo com muita polêmica envolvendo o VAR, o Vasco foi derrotado pelo Internacional por 2 a 0 e segue na zona de rebaixamento, restando apenas duas rodadas para o fim da competição. Na saída de campo, o lateral- esquerdo Neto Borges, que entrou no segundo tempo, comentou sobre o lance do primeiro gol do Colorado.

> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro- Era uma decisão para os dois times. Inaceitável o erro de arbitragem do jeito que foi no primeiro gol deles. Isso atrapalha totalmente, a gente estava com a cabeça boa na partida, lutamos até o fim e infelizmente tomamos o segundo gol. Eu não gosto de falar de arbitragem. Mas essa, acho que a gente pode colocar na conta deles. Vamos continuar trabalhando para ganhar nossos jogos - lamentou.

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No primeiro gol do Internacional, o programa do VAR que analisa as linhas de impedimento não funcionou e foi validada a decisão do campo, do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. A CBF anunciou que irá se pronunciar após a partida.