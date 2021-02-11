Após derrota para o Fortaleza, Vasco tem 50% de chance de ser rebaixado

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Na reta final da temporada, o Vasco convive diariamente com o risco de ser rebaixado pela quarta vez em sua história. A rodada não foi boa para as pretensões do clube carioca, pois além da derrota para o Fortaleza, adversário direto, o Sport surpreendeu e venceu o líder Internacional. De acordo com o portal 'Infobola' e os números do matemático Tristão Garcia, o time tem 50% de chance de ser rebaixado.

> Confira e simule a classificação do Campeonato BrasileiroCom mais um tropeço em um confronto direto, o Cruz-Maltino segue na zona de rebaixamento com 37 pontos, mesmo número do Bahia, mas com uma vitória a menos. A tendência é que a briga direta seja contra o Tricolor, pois Fortaleza e Sport abriram quatro pontos de diferença para o Z4.

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Dessa forma, o Gigante da Colina necessita vencer o líder Internacional, no domingo, às 16h (de Brasília), para se afastar do iminente perigo de queda. Vale lembrar que restam apenas três rodadas para o fim da competição e o Vasco ainda terá pela frente o Corinthians, fora de casa, e o Goiás, em São Januário.

Risco de Rebaixamento no Brasileirão

- Botafogo - 100%- Coritiba - 99%- Goiás 93%- Bahia - 53%- Vasco - 50%- Fortaleza - 4%- Sport - 2%

Segundo os números apresentados, o Bahia tem 53% de chance de queda com confrontos complicados pelo caminho. Além de enfrentar o Atlético-MG, fora de casa, os comandados do técnico Enderson Moreira encaram o Fortaleza, no Castelão, e o Santos, na Arena Fonte Nova.