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futebol

Após derrota para o Fortaleza, Vasco tem 50% de chance de ser rebaixado

De acordo com os números do portal 'Infobola', do matemático Tristão Garcia, Cruz-Maltino aumentou o risco de queda restando apenas três rodadas para o fim do Brasileirão...
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Publicado em 

11 fev 2021 às 17:23

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 17:23

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Na reta final da temporada, o Vasco convive diariamente com o risco de ser rebaixado pela quarta vez em sua história. A rodada não foi boa para as pretensões do clube carioca, pois além da derrota para o Fortaleza, adversário direto, o Sport surpreendeu e venceu o líder Internacional. De acordo com o portal 'Infobola' e os números do matemático Tristão Garcia, o time tem 50% de chance de ser rebaixado.
> Confira e simule a classificação do Campeonato BrasileiroCom mais um tropeço em um confronto direto, o Cruz-Maltino segue na zona de rebaixamento com 37 pontos, mesmo número do Bahia, mas com uma vitória a menos. A tendência é que a briga direta seja contra o Tricolor, pois Fortaleza e Sport abriram quatro pontos de diferença para o Z4.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Dessa forma, o Gigante da Colina necessita vencer o líder Internacional, no domingo, às 16h (de Brasília), para se afastar do iminente perigo de queda. Vale lembrar que restam apenas três rodadas para o fim da competição e o Vasco ainda terá pela frente o Corinthians, fora de casa, e o Goiás, em São Januário.
Risco de Rebaixamento no Brasileirão
- Botafogo - 100%- Coritiba - 99%- Goiás 93%- Bahia - 53%- Vasco - 50%- Fortaleza - 4%- Sport - 2%
Segundo os números apresentados, o Bahia tem 53% de chance de queda com confrontos complicados pelo caminho. Além de enfrentar o Atlético-MG, fora de casa, os comandados do técnico Enderson Moreira encaram o Fortaleza, no Castelão, e o Santos, na Arena Fonte Nova.
Confira a sequência de cada clube neste reta final​Sport (14º): Red Bull Bragantino (C), Atlético-MG (C) e Athletico-PR (F)Fortaleza (15º): Palmeiras (F), Bahia (C) e Fluminense (F)Bahia (16º): Atlético-MG (F), Fortaleza (F) e Santos (C)Vasco (17º): Inter (C), Corinthians (F) e Goiás (C)

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