Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após derrota para o Flamengo, Felipe Ferreira cobra Botafogo: 'Pode faltar um monte de coisa, menos atitude'
Após derrota para o Flamengo, Felipe Ferreira cobra Botafogo: 'Pode faltar um monte de coisa, menos atitude'

Meio-campista reconheceu que Alvinegro voltou melhor no segundo tempo em revés por 2 a 0 para o Rubro-Negro, mas afirma que espírito precisa ser revigorado...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 23:40

LanceNet

Crédito: Vitor Silva / BFR
O Botafogo conheceu a primeira derrota na temporada 2021. O clube de General Severiano foi superado pelo Flamengo por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.
Após a partida, Felipe Ferreira afirmou que faltou um espírito para o Alvinegro dentro de campo, apesar de reconhecer que a equipe voltou melhor para a etapa complementar, quando estava perdendo por 1 a 0.
- Voltamos com outra atitude (para o segundo tempo). Uma coisa é perder e não ter atitude. Pode faltar um monte de coisa, menos atitude. Isso não é nem no treinamento, é espírito. É algo que a gente tem que se cobrar para os próximos jogos - afirmou o camisa 17, à "BotafogoTV".
Felipe Ferreira, contratado nesta temporada, entrou no intervalo da partida, no lugar de Marcinho.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados