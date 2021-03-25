Após derrota para o Flamengo, Felipe Ferreira cobra Botafogo: 'Pode faltar um monte de coisa, menos atitude'

O Botafogo conheceu a primeira derrota na temporada 2021. O clube de General Severiano foi superado pelo Flamengo por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.
Após a partida, Felipe Ferreira afirmou que faltou um espírito para o Alvinegro dentro de campo, apesar de reconhecer que a equipe voltou melhor para a etapa complementar, quando estava perdendo por 1 a 0.
- Voltamos com outra atitude (para o segundo tempo). Uma coisa é perder e não ter atitude. Pode faltar um monte de coisa, menos atitude. Isso não é nem no treinamento, é espírito. É algo que a gente tem que se cobrar para os próximos jogos - afirmou o camisa 17, à "BotafogoTV".
Felipe Ferreira, contratado nesta temporada, entrou no intervalo da partida, no lugar de Marcinho.