Após derrota no Dérbi, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para o Novorizontino

Um dia após a derrota no Dérbi para o Palmeiras, o elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta sexta-feira (18), no CT Joaquim, e iniciou a preparação para o duelo de domingo (20), às 16h, contra o Novorizontino, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão.> GALERIA - Gil faz pênalti e vira vilão na derrota do Timão no Dérbi; veja notas

A novidade nos treinos foi a volta do volante Xavier. O atleta se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, concluiu a transição com a preparação física e treinou com o grupo.

Contudo, o goleiro Matheus Donelli (pancada na panturrilha direita), o lateral-esquerdo Bruno Melo (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) e o atacante Jô (desconforto no músculo posterior da coxa esquerda) deram sequência em seus tratamentos com a equipe de fisioterapia e seguem como dúvida para o duelo contra o Novorizontino.

Como vem acontecendo ao longo dessa temporada, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na primeiro treino após uma partida do Timão permaneceram na parte interna do CT, para um trabalho regenerativo.

> TABELA - Falta pouco! Simule os últimos jogos do Corinthians no Paulistão

O restante do grupo começou as atividades com um aquecimento e uma atividade de passes. Depois, Vítor Pereira promoveu um treino de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido.

Em seguida, ele organizou uma atividade de movimentação, cruzamentos e finalizações. Os atletas ainda tiveram dois outros trabalhos: um jogo em campo reduzido e repetições de bolas paradas.

Quatro jogadores das categorias de base do clube completaram as atividades do dia: o zagueiro Robert Renan; o lateral-esquerdo Reginaldo, o meio-campista Biro; e o atacante Felipe Augusto. Robert e Biro foram relacionados para o Dérbi, mas permaneceram no banco de reservas.

No sábado, no período da manhã, o elenco do Corinthians retorna ao CT para o último treino antes da partida diante do Novorizontino.