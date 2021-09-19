Após derrota, Moisés pede desculpas ao torcedor da Chape

Crédito: Chape não conseguiu furar a zaga do Palmeiras (Cesar Greco / Palmeiras

Após vencer o Red Bull Bragantino, o elenco da Chapecoense ganhou confiança para encarar o Palmeiras e chegou com a expectativa alta no duelo.

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Mesmo com toda a elevação da confiança do grupo, o Verdão do Oeste não conseguiu bater de frente com o rival e foi derrotado por 2 a 0.

Chateado com mais uma derrota, o volante Moisés não escondeu a sua frustração e pediu desculpas ao torcedor.