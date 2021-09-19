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futebol

Após derrota, Moisés pede desculpas ao torcedor da Chape

Elenco do Verdão do Oeste acreditava que poderia quebrar a série de resultados negativos em casa diante do Verdão...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 08:20

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 08:20
Crédito: Chape não conseguiu furar a zaga do Palmeiras (Cesar Greco / Palmeiras
Após vencer o Red Bull Bragantino, o elenco da Chapecoense ganhou confiança para encarar o Palmeiras e chegou com a expectativa alta no duelo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Mesmo com toda a elevação da confiança do grupo, o Verdão do Oeste não conseguiu bater de frente com o rival e foi derrotado por 2 a 0.
Chateado com mais uma derrota, o volante Moisés não escondeu a sua frustração e pediu desculpas ao torcedor.
‘Momento muito difícil, não tem palavras para explicar o que estamos vivendo. Só tenho que pedir desculpas à torcida, a todos que torcem pela Chape. Vamos lutar até o fim, se tiver chances vamos lutar, porque é difícil’, declarou ao Premier.

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