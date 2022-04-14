Após derrota, Fluminense chega a Cuiabá pressionado por primeira vitória no Brasileirão

O Fluminense já desembarcou em Cuiabá, onde enfrenta o time da casa neste sábado, às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal. Pressionado após a derrota por 3 a 0 para o Junior Barranquilla (COL) na Copa Sul-Americana, o Tricolor tenta a recuperação na segunda rodada da Série A do Brasileirão, onde empatou na estreia com o Santos por 0 a 0 no Maracanã.
O Flu embarcou direto de Barranquilla para a capital mato-grossense, onde treina nesta sexta na única atividade antes da partida. O elenco saiu da Colômbia no início da manhã em avião fretado, mas precisou fazer escala em Manaus porque o aeroporto de Cuiabá não é internacional, de acordo com informações do "ge". A delegação desembarcou no Mato Grosso por volta das 15h30, oito horas depois de deixar a cidade colombiana.
O treino desta sexta acontece no Estádio Eurico Gaspar Dutra, mais conhecido como Dutrinha. O Fluminense é o 13º colocado no Brasileiro, com um ponto. No meio de semana, a equipe jogará pela Copa do Brasil. A estreia na terceira fase será diante do Vila Nova, em casa, terça-feira, às 21h30. Os relacionados são os mesmos da partida da Sul-Americana.Veja os jogadores relacionados:
Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e MurielZagueiros: Nino, David Braz, Manoel, Luccas Claro, David Duarte e Matheus FerrazLaterais: Calegari, Samuel Xavier, Cris Silva e PineidaVolantes: André, Yago Felipe, Martinelli, Nonato e WellingtonMeias: Paulo Henrique Ganso e NathanAtacantes: Cano, Arias, Fred , Willian Bigode, Luiz Henrique, Caio Paulista e Matheus Martins