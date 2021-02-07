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Após derrota do Palmeiras no Mundial, Abel Ferreira elogia Tigres: ‘Muita qualidade’

Treinador do Verdão comentou sobre a partida que culminou no fim do sonho alviverde
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LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 18:00

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 18:00

Crédito: Reprodução
O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, perdeu, neste domingo (07), para o Tigres, por 1 a 0, e deu adeus ao sonho de um bicampeonato mundial na temporada 2020. Após a partida, o técnico palmeirense falou sobre o confronto, elogiando a partida dos mexicanos.
– O problema é que muita gente não conhece nossos adversários. Era um adversário com muita qualidade individual e coletiva. Tivemos nossas oportunidades, mas esses jogos são definidos por detalhes. Hoje um pênalti fez a diferença. Vamos valorizar o que o adversário fez. Tem muita qualidade individual - analisou.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação >> Palmeiras busca atacante argentino no mercado, Sancho desperta interesse de ingleses… Veja do Dia do Mercado
O português também lamentou a falta de pontaria do Verdão para aproveitar as poucas chances perigosas criadas.
- Infelizmente, hoje não fomos eficazes como costumamos ser. Vamos lutar sempre para ganhar até o fim. Hoje a bola não quis entrar, carregamos a bola no segundo tempo e o jogo acabou definido no detalhe de um pênalti - concluiu.O Palmeiras, com o resultado, não conseguiu se classificar para a final do Mundial de Clubes. O Verdão entra em campo novamente na próxima quinta-feira (11), às 12h (horário de Brasília), na disputa pelo terceiro lugar na competição.

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