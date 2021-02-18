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Após derrota do Palmeiras, Abel Ferreira detona calendário brasileiro: ‘Não existe em lugar algum’

Técnico português também comentou a possibilidade de utilizar a equipe Sub-20 no Campeonato Paulista para buscar melhor desempenho no restante da próxima temporada
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LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 22:42

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 22:42

Com time misto, o Palmeiras sofreu um gol no final do jogo e perdeu para o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira na noite desta quarta-feira (17). Após o resultado ruim, o técnico Abel Ferreira falou, novamente, sobre o alto número de jogos no calendário brasileiro:
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> E se os clubes brasileiros fossem comparados com escolas de samba?
– Tiveram a coragem de marcar de marcar um jogo no dia anterior ao primeiro duelo da final da Copa do Brasil (risos). É uma reflexão que nós (comissão técnica) e a estrutura de futebol teremos que fazer, para o presente e futuro. Somos pagos para isso, mas temos que perceber que estamos competindo há treze ou catorze meses. Alguma coisa está está errada por aqui e algo vai ter que mudar. Temos que saber se queremos ter sucesso só no presente ou no futuro – refletiu Abel.
O Palmeiras volta a campo na próxima sexta-feira (19) diante do São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

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