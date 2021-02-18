Após derrota do Palmeiras, Abel Ferreira detona calendário brasileiro: ‘Não existe em lugar algum’

Com time misto, o Palmeiras sofreu um gol no final do jogo e perdeu para o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira na noite desta quarta-feira (17). Após o resultado ruim, o técnico Abel Ferreira falou, novamente, sobre o alto número de jogos no calendário brasileiro:

– Tiveram a coragem de marcar de marcar um jogo no dia anterior ao primeiro duelo da final da Copa do Brasil (risos). É uma reflexão que nós (comissão técnica) e a estrutura de futebol teremos que fazer, para o presente e futuro. Somos pagos para isso, mas temos que perceber que estamos competindo há treze ou catorze meses. Alguma coisa está está errada por aqui e algo vai ter que mudar. Temos que saber se queremos ter sucesso só no presente ou no futuro – refletiu Abel.