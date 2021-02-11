Após derrota do Inter, Flamengo quase dobra chances de título do Brasileirão; veja os números

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Os secadores ligados na torcida do Flamengo deram certo, e o Internacional perdeu para o Sport por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. Com o resultado, o Rubro-Negro se manteve a um ponto de diferença do líder e voltou a depender apenas de si para conquistar o título do Brasileirão.

+ BH no topo e Pedro apenas em 16º: confira a lista dos jogadores mais utilizados por Ceni no FlamengoDiante desse contexto, a equipe comandada por Rogério Ceni quase dobrou as probabilidades matemáticas de levantar a taça ao fim da competição. Antes da partida entre Inter e Sport, o Flamengo tinha 23% de chances de conquistar o título, de acordo com o matemático Tristão Garcia. Agora, depois do tropeço do líder, as chances aumentaram para 40%.

Mesmo com o tropeço em casa, o Inter segue como favorito ao título, mas sofreu uma queda significante nos números. Antes do jogo desta quarta-feira, as probabilidades eram de 73%. Agora, são de 54%.

Faltando apenas três rodadas, Atlético-MG e São Paulo fecham a lista dos times que ainda sonham com o título do Brasileirão, mas com chances mínimas. Enquanto o clube mineiro tem 4%, o Tricolor Paulista aparece com apenas 2%.CHANCES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO:

- Internacional - 54%- Flamengo - 40%- Atlético-MG - 4%- São Paulo - 2%

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