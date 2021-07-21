Após derrota, Diego Loureiro mostra expectativa com novo técnico no Botafogo: 'Creio que podemos evoluir'

Após o duelo, Diego Loureiro elogiou o empenho de Ricardo Resende, técnico da equipe sub-20 que comandou o time profissional de forma interina nas últimas duas partidas, e mostrou confiança que a equipe ainda pode evoluir com a chegada de um novo comandante.- A equipe vem se dedicando, um resultado triste, ainda estamos longe do que a gente espera na competição. Creio que a gente possa evoluir com a chegada de um novo treinador. Mas agradecer e dar parabéns ao professor Ricardo pela dedicação, está sempre se entregando Botafogo e à disposição quando a gente precisa e quando chegar o novo treinador que o time comece a trilhar bons caminhos - afirmou, ao "Premiere".