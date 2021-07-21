Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após derrota, Diego Loureiro mostra expectativa com novo técnico no Botafogo: 'Creio que podemos evoluir'
futebol

Após derrota, Diego Loureiro mostra expectativa com novo técnico no Botafogo: 'Creio que podemos evoluir'

Goleiro agradeceu Ricardo Resende, treinador interino nos últimos dois jogos, pelo empenho e confiança e mostrou confiança que o time ainda pode trilhar bons caminhos...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 21:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 21:10
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo segue sem dar sinais de confiança na Série B do Brasileirão. O Alvinegro foi derrotado por 2 a 0 pelo Goiás na noite desta terça-feira, em duelo válido pela 13ª rodada, no Estádio Nilton Santos.
+ Presidente do Botafogo garante que vai novo técnico nesta quarta-feira
Após o duelo, Diego Loureiro elogiou o empenho de Ricardo Resende, técnico da equipe sub-20 que comandou o time profissional de forma interina nas últimas duas partidas, e mostrou confiança que a equipe ainda pode evoluir com a chegada de um novo comandante.- A equipe vem se dedicando, um resultado triste, ainda estamos longe do que a gente espera na competição. Creio que a gente possa evoluir com a chegada de um novo treinador. Mas agradecer e dar parabéns ao professor Ricardo pela dedicação, está sempre se entregando Botafogo e à disposição quando a gente precisa e quando chegar o novo treinador que o time comece a trilhar bons caminhos - afirmou, ao "Premiere".
Com a derrota para o Goiás, o Botafogo estacionou nos 13 pontos na tabela da Série B e é o 14º colocado na classificação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados