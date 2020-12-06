Após derrota, Botafogo chega a oito jogos sem vencer e supera ano de seu último rebaixamento

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Botafogo chegou a oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, superando a sequência negativa de resultados de 2014, quando o clube foi rebaixado para segunda divisão. Com a derrota para o Flamengo no clássico, o Alvinegro soma apenas 20 pontos na tabela e é o penúltimo colocado do Brasileirão.

A atual série de jogos sem ganhar supera a registrada pelo clube em 2012 e 2014, quando ficou sete partidas sem vencer. Em 2014, inclusive, a má campanha resultou no rebaixamento à segunda divisão.

O último triunfo já faz tempo. O Glorioso conquistou sua última vitória sobre o Sport, por 2 a 1, no dia 11 de outubro, pela 15ª rodada. De lá pra cá, o time acumula dois empates e seis derrotas, sendo cinco delas nas últimas cinco partidas.

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O Botafogo é o penúltimo colocado do Brasileirão, com apenas 20 pontos. A situação é delicada e isso não é uma novidade para comissão técnica de Eduardo Barroca. Em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo, Felipe Lucena, auxiliar técnico, reconheceu o cenário complicado que o Glorioso vive no Brasileirão.