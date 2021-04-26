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Após derrota, auxiliar de Abel avalia situação do Palmeiras no Paulistão: ‘Sabemos para onde queremos ir’

João Martins lamentou o revés, mas garantiu que uma possível eliminação no Estadual não abalaria o clube para o restante da temporada
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Publicado em 25 de Abril de 2021 às 23:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 23:20
Crédito: Reprodução
O Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 pelo Mirassol neste domingo (25), no Allianz Parque, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2021. Após a partida, com Abel Ferreira poupado da coletiva devido ao desgaste da maratona de jogos, o auxiliar João Martins comentou sobre o duelo, elogiando a atuação com muitas chances de gols criadas, mas lamentando a falta de eficiência da equipe.
– Foi um jogo equilibrado. Criamos boas oportunidades. O desempenho geral foi positivo. O futebol é feito de eficácia e o que conta são os gols marcados. Tivemos mais do que oportunidades suficientes para ganhar o jogo. O pênalti é a oportunidade mais clara que existe no futebol. Treinamos e treinamos muito. Falta fazer o gol. Contra o Flamengo fizemos, hoje não. Resta continuar a trabalhar – declarou.>> ATUAÇÕES: Giovani e Newton são os melhores do Palmeiras em derrota
O auxiliar também analisou os aspectos positivos da partida e valorizou a personalidade das Crias da Academia, que, mais uma vez, compuseram a maior parte dos jogadores escalados e se destacaram em alguns lances.
– De positivo do jogo de hoje, nota-se a personalidade dos meninos. Vimos boas ações, boas jogadas. Agora é tentar que eles evoluam. Vão continuar jogando, vamos continuar a apostar neles. É isso. Evoluir a cada dia e trabalhar no limite – avaliou o português.
– Os garotos que jogaram hoje, muitos com boa personalidade, foram atrevidos. Tentaram jogar e ganhar. Não temos nada a dizer sobre. O nervosismo faz parte do jogo. A equipe tentou trazer o melhor resultado, do primeiro ao último minuto – finalizou.Ao final, João Martins ponderou sobre a situação do Palmeiras no Campeonato Paulista e afirmou que, embora o clube almeje ganhar tudo, uma possível eliminação não atrapalharia os planos do Alviverde para a temporada.
– Só vamos fazer as contas no fim. Entrar no próximo jogo para ganhar, somar os três pontos, e só no fim dos jogos vamos ver se conseguimos a classificação. Sabemos bem o objetivo da competição para o clube. Claro que queremos ganhar sempre, faz parte do DNA do clube. Mas não abala em nada. Estamos focados e sabemos para onde queremos ir – garantiu taxativamente.
Virando a chave do Paulistão, o Palmeiras volta a campo nesta terça-feira (27), às 21h30, no Allianz Parque, contra o Independiente Del Valle-EQU, em busca de sua segunda vitória na fase de grupos da Libertadores.

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