Após Dérbi, Carlos Augusto sai na frente em vaga concorrida no Timão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Uma das surpresas na escalação do Corinthians para o Dérbi da última quarta-feira foi a presença de Carlos Augusto na lateral esquerda, quando havia a impressão de que Sidcley retomaria a vaga que perdeu na primeira parte da temporada. A escolha de Tiago Nunes deu certo e o jovem foi bem no clássico, especialmente na parte defensiva, e saiu na frente na briga por aquela que talvez seja a posição mais concorrida do atual elenco corintiano.Aos 21 anos, Carlos é um dos nomes do grupo que mais atraem o mercado externo, somente em 2020 ele já teve duas consultas do futebol italiano, mas as propostas não agradaram o Timão. Até enfrentar o Palmeiras, ele havia participado de apenas dois jogos oficiais neste ano, justamente os dois que antecederam a paralisação de quase quatro meses por conta da pandemia.

Antes disso, ele era preterido por Sidcley, contratado no início da temporada e por Lucas Piton, promovido da base por Tiago Nunes. O primeiro teve dificuldades com a forma física e não conseguiu ter uma sequência, o segundo agradou, mas é o mais jovem dos três e havia o temor de que a má fase do time pudesse "queimá-lo". Sendo assim, Carlos assumiu a posição contra o Novorizontino e contra o Ituano, e continuou nela nessa retomada.

- Feliz demais por mais uma importante vitória na nossa casa, contra um rival ainda por cima. Claro que era o primeiro jogo apenas, temos muito ainda a evoluir. Mas fazer um jogo sólido, regular e vencer nosso rival foi importante demais - declarou o jogador via assessoria de imprensa.Em seu primeiro Dérbi da carreira, diante de um adversário que dominou quase toda a partida e mostrou ímpeto ofensivo, Carlos se virou bem, não cometeu erros e apresentou números de destaque, segundo dados do SofaScore. O jovem fez três cortes, travou uma finalização, interceptou duas bolas, conseguiu três desarmes e ganhou 70% dos duelos aéreos. Quando desceu ao ataque finalizou duas vezes: uma para fora e outra bloqueada.

Apesar de ter ficado contente com a sua atuação e com a vitória importante no clássico, Carlos entende que é hora de focar na classificação para as quartas de final do Paulistão, já que o Corinthians se manteve vivo na busca pela vaga, que será decida na última rodada da fase de grupos da competição, quando o Timão enfrenta o Oeste, no próximo domingo, às 16h, na Arena Barueri.