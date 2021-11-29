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Após demissão de Renato Gaúcho do Flamengo, torcida do Corinthians se divide sobre 2ª chance a treinador

Em maio, o treinador recusou o Timão alegando precisar passar mais tempo com a família, mas dois meses depois acertou com o Fla...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 17:55

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 17:55

Demitido pelo Flamengo nesta segunda-feira (29), o técnico Renato Portaluppi está livre no mercado, o que deixou dividiu a opinião da torcida do Corinthians nas redes sociais. Em maio deste ano, Timão e Renato abriram conversas, logo após a demissão de Vagner Mancini do comando corintiano. Gaúcho era o plano A do clube paulista e o treinador estava livre no mercado, após ser dispensado pelo Grêmio, em abril. Contudo, após as tratativas as partes não chegaram a um acordo.
À época, Renato emitiu uma nota onde se sentia honrado com o contato, mas justificou a recusa dizendo que havia conversado com a esposa e que precisaria passar mais tempo com a família, após cinco anos de viagens ininterruptas, tempo em que ele dirigiu o Tricolor Gaúcho.
Durante o período, a filha de Renato, Carol Portaluppi chegou a fazer um post enigmático que levou a torcida corintiana à loucura. Na publicação, Carol prometeu um segredo caso chegasse a 2 milhões de seguidores. No entanto, após o desfecho negativo entre Corinthians e Renato Gaúcho a Fiel Torcida acusou a influencer digital de usar o clube para se promover.
Atualmente, o técnico Sylvinho é bastante questionado pelos corintianos, o que faz com que o nome de Renato Gaúcho naturalmente entre na pauta do clube do Parque São Jorge. Parte dos torcedores do Timão defendem a chegada do treinador, enquanto outros ainda não esqueceram a recusa do primeiro semestre e não querem ver Portaluppi no clube paulista nem pintado de ouro.
Crédito: RenatoGaúchodeixouoFlamengocommaisde70%deaproveitamento(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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