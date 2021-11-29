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Após demissão de Renato, Flamengo define técnico para reta final do Brasileirão

Maurício Souza comandará o Flamengo nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 14:40

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 14:40

Após o anúncio do desligamento de Renato Gaúcho, o Flamengo definiu que Maurício Souza comandará o time na reta final do Campeonato Brasileiro. Em segundo lugar da tabela, o Rubro-Negro tem apenas chances matemáticas de título e já está com a classificação para a Copa Libertadores de 2022 garantida.+ - Renato deixa o Flamengo: confira técnicos estrangeiros livres no mercado
Com passagem pelas divisões de base do Flamengo, Maurício Souza já comandou a equipe profissional do Flamengo em 16 oportunidades, com 11 vitórias, três empates e duas derrotas. A última partida na qual Mauricio esteve na área técnica foi em 5 de agosto, no 1 a 0 sobre o ABC, na Copa do Brasil.
A direção, agora, buscará um novo técnico para a próxima temporada. Em meio à crise no departamento de futebol, o Flamengo passará por eleições no próximo sábado. O atual presidente Rodolfo Landim concorre com outros três candidatos: Marco Aurélio Asseff, Ricardo Hinrichsen e Walter Monteiro.O Flamengo tem quatro partidas a disputar no Brasileirão. Veja quais são!
30/11 - 36ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Ceará, no Maracanã
3/12 - 35ª rodada do BrasileirãoSport x Flamengo, na Ilha do Retiro
6/12 - 37ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Santos, no Maracanã
9/12 - 38ª rodada do BrasileirãoAtlético-GO x Flamengo, no Antônio Accioly
Crédito: MaurícioSouzacomandaráoFlamengonaretafinaldoCampeonatoBrasileiro(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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