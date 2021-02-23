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Após deixar o Vasco, Ribamar entra na Justiça contra o clube por quase R$ 1,5 milhão

Centroavante disputou duas temporadas pelo Cruz-Maltino e saiu no último dezembro...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 14:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 14:03
Crédito: Ribamar esteve no clube de São Januário por dois anos (Delmiro Junior/Photo Premium/Lancepress!
O Vasco tem mais uma dívida para lidar. Desta vez é Ribamar, atacante que deixou o clube no final do ano passado, quem reivindica valores do clube que chegam a quase R$ 1,5 milhão. A informação foi publicada primeiramente pelo site "Ge".Jogador do Cruz-Maltino nos anos de 2019 e 2020, o atacante não entrou em acordo para permanecer até o fim do Campeonato Brasileiro, neste fevereiro de 2021. Ele alega atrasos nos vencimentos e outros encargos.
-> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
De fato, o Vasco deve, mesmo para o elenco atual, as folhas de dezembro, o 13º salário e a folha de janeiro. Pelo acordo interno, era para ter sido pago no último dia 20, o que não ocorreu.
Ribamar disputou 64 jogos pelo Vasco. Marcou oito gols.

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