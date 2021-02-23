Após deixar o Vasco, Ribamar entra na Justiça contra o clube por quase R$ 1,5 milhão

O Vasco tem mais uma dívida para lidar. Desta vez é Ribamar, atacante que deixou o clube no final do ano passado, quem reivindica valores do clube que chegam a quase R$ 1,5 milhão. A informação foi publicada primeiramente pelo site "Ge".Jogador do Cruz-Maltino nos anos de 2019 e 2020, o atacante não entrou em acordo para permanecer até o fim do Campeonato Brasileiro, neste fevereiro de 2021. Ele alega atrasos nos vencimentos e outros encargos.