Após deixar o Sport, Maxwell se acerta com o Santa Cruz

Crédito: Atleta de 21 anos de idade defendeu Corinthians e Santo na base (Anderson Stevens/Sport Recife

O atacante Maxwell parece estar de novo clube, porém permanecendo em Recife já que, segundo informação do portal 'ge', o avante deixou o Sport e já se acertou com o Santa Cruz. >Como está a disputa do Campeonato Pernambucano?Oficialmente, ele não foi colocado pelo clube do Arruda como contratação para a temporada 2021, mas as informações dão conta de que os trâmites burocráticos e até mesmo a sessão de fotos já teriam sido cumpridos.

Aos 21 anos de idade, antes de chegar ao clube da Ilha do Retiro, Maxwell tinha acumulado experiências nas categorias de base em outros dois importantes clubes do cenário nacional como Santos e Corinthians. Porém, foi no Leão eque ele conseguiu fazer sua estreia como profissional e acumular 10 partidas no Rubro-Negro onde não balançou as redes.