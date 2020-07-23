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futebol

Após deixar o Santos, Bryan Ruiz acerta o seu retorno ao futebol costarriquenho

Meia volta a Liga Desportiva Alajuelense, clube que o revelou há 17 anos: 'Volto onde tudo começou'...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 18:22

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 18:22
Crédito: Reprodução/Twitter
Dez dias após comunicar a sua rescisão contratual com o Santos, o meia costarriquenho Bryan Ruiz anunciou o retorno ao seu país natal. O jogador atuará pela Liga Desportiva Alajuelense, equipe que o revelou ao futebol, entre 2003 e 2006.
Ídolo do futebol local, o atleta de 34 anos ainda se vê atuando em alto nível pela sua seleção, como afirmou na nota em que comunicou a sua saída do Peixe, no dia 13 de julho.
A saída de Bryan Ruiz do Alvinegro Praiano não foi amistosa. Contratado em julho de 2018, após disputar a Copa do Mundo da Rússia, chegou com status de estrela internacional, mas atuou apenas 13 partidas, a última em novembro daquele ano. Em 2019, não conseguiu acompanhar o ritmo intenso dos treinamentos do então técnico santista, Jorge Sampaoli, chegou a treinar separadamente ao elenco principal e nunca mais vestiu a camisa alvinegra em um jogo oficial.
Bryan, que tinha contrato com o Santos até o fim desse ano, rompeu de forma unilateral, mas acionou judicialmente o clube, alegando pendências financeiras e danos morais.Relação com a Alajuelense
Pelo time da Costa Rica no qual retorna, Bryan estreou em 2003, após se destacar na equipe sub-19. Em três temporadas pelo time principal fez 35 gols em 107 jogos, além de conquistar o Campeonato Costarriquenho e as Copas Concacaf e Uncaf. Em 2006, transferiu-se ao Gent (BEL).
Com vasta carreira internacional, também atuou por Twente (HOL), Fulham (ING), PSV Eindhoven (HOL) e Sporting (POR).
Em comunicado publicado em suas redes sociais, o meia diz que afirmou que o retorno ao clube onde iniciou a carreira lhe dá um “sentimento de orgulho, que o faz vibrar”.

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