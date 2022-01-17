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Após deixar o Fluminense no fim do contrato, Bobadilla se reapresenta ao Guaraní, do Paraguai

Atacante não foi comprado pelo clube tricolor; o valor era de cerca de R$ 800 mil ao fim do empréstimo em dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 14:51

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 14:51

Um dos jogadores que não foi aproveitado pelo Fluminense após o fim do contrato, o atacante Raúl Bobadilla se reapresentou ao Guaraní, do Paraguai. Emprestado até dezembro, o jogador não estava nos planos do Tricolor, que optou por não exercer a opção de compra fixada em U$ 150 mil dólares (cerca de R$ 830 mil na cotação atual).O Flu chegou a avaliar a possibilidade, mas o valor foi considerado alto pelo que o jogador entregou ao longo da temporada. Aos 34 anos, Bobadilla voltou ao clube no último fim de semana e tem contrato por mais um ano.
Um dos nomes do pacotão de reforços para a Libertadores, Bobadilla chegou ao Fluminense para ser o terceiro nome do ataque ao lado de Fred e Abel Hernández. Em certo momento, chegou a ser o reserva imediato, mas perdeu espaço especialmente com o crescimento de John Kennedy na reta final do Brasileirão.
Crédito: BobadillaatuoupeloFluminensenatemporadapassada(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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