Após deixar o Fluminense no fim do contrato, Bobadilla se reapresenta ao Guaraní, do Paraguai

Um dos jogadores que não foi aproveitado pelo Fluminense após o fim do contrato, o atacante Raúl Bobadilla se reapresentou ao Guaraní, do Paraguai. Emprestado até dezembro, o jogador não estava nos planos do Tricolor, que optou por não exercer a opção de compra fixada em U$ 150 mil dólares (cerca de R$ 830 mil na cotação atual).O Flu chegou a avaliar a possibilidade, mas o valor foi considerado alto pelo que o jogador entregou ao longo da temporada. Aos 34 anos, Bobadilla voltou ao clube no último fim de semana e tem contrato por mais um ano.