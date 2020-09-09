Após deixar o Fluminense, Evanilson é anunciado como reforço do Porto

Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto

O atacante Evanilson foi confirmado foi oficialmente como novo jogador do Porto. O atleta de 20 anos, que deixou o Fluminense para se juntar ao campeão português, foi anunciado nesta quarta-feira pelos Dragões. O contrato do jogador será de cinco anos com os lusitanos.Em entrevista ao site oficial do Porto, Evanilson comemorou o acerto com a equipe portuguesa e se disse muito feliz por estar em gigante do Velho Continente.

- Estou muito feliz. É um sonho de criança que realizo, estar num clube gigante do futebol europeu, como o Porto, me deixa muito feliz e orgulhoso do meu trabalho. Graças a Deus deu tudo certo, agora vamos para cima - disse Evanilson.

Um companheiro de Evanilson não será tão novo assim. O jogador disse que conhece bem o zagueiro luso-brasileiro Pepe, pelo menos nos vídeo-games.