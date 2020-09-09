Após deixar o Fluminense, Evanilson é anunciado como reforço do Porto

O atacante Evanilson foi confirmado foi oficialmente como novo jogador do Porto. O atleta de 20 anos, que deixou o Fluminense para se juntar ao campeão português, foi anunciado nesta quarta-feira pelos Dragões. O contrato do jogador será de cinco anos com os lusitanos.Em entrevista ao site oficial do Porto, Evanilson comemorou o acerto com a equipe portuguesa e se disse muito feliz por estar em gigante do Velho Continente.
- Estou muito feliz. É um sonho de criança que realizo, estar num clube gigante do futebol europeu, como o Porto, me deixa muito feliz e orgulhoso do meu trabalho. Graças a Deus deu tudo certo, agora vamos para cima - disse Evanilson.
Um companheiro de Evanilson não será tão novo assim. O jogador disse que conhece bem o zagueiro luso-brasileiro Pepe, pelo menos nos vídeo-games.
- O Porto já teve vários brasileiros. Eu jogava vídeo-game com o Pepe e agora vou estar ao lado dele num grande clube como o Porto. Fico muito feliz por assinar este contrato no mês de aniversário do clube. Para mim é muito gratificante e me deixa extremamente feliz.