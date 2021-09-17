Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após deixar o clube, Camacho cobra mais de R$ 1,2 milhão do Corinthians na Justiça
futebol

Após deixar o clube, Camacho cobra mais de R$ 1,2 milhão do Corinthians na Justiça

Volante defende o Santos depois de ser liberado gratuitamente pelo Timão. As cobranças do jogador são de natureza trabalhistas que, para ele, não foram cumpridas pelo clube...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 17:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 17:58
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians tem mais um processo trabalhista para se defender. Desta vez a autoria da ação é de Camacho, que hoje defende o Santos após deixar o Parque São Jorge de forma gratuita. Segundo reportagem do Meu Timão, o jogador pede mais de R$ 1,2 milhão em obrigações não cumpridas pelo clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja como fica o valor de mercado do Corinthians com os reforços
Com a primeira audiência marcada para o dia 30 de novembro, Camacho cobra direitos durante o período em que ficou sob contrato com o Timão: maio de 2016 e junho de 2021. Segundo o atleta, ele precisaria receber alguns dias de trabalho não pagos, valores proporcionais de férias, depósitos de FGTS, premiações e verbas rescisórias, além de multa prevista na lei.
De acordo com a matéria publicada pelo Meu Timão, o valor total cobrado por Camacho é de R$ 1.259.408,81. O clube, vale lembrar, ainda vai se defender do processo, que deu entrada na Justiça nesta semana e aguarda a primeira audiência para o fim de novembro, como dito no parágrafo acima.A divisão dos valores pedidos por Camacho (fonte: Meu Timão):
- Saldos de um dia de trabalho em dezembro de 2016, 2017, 2018 e 2019, e segunda parcela do 13º de 2019: R$ 90,6 mil
- Dobra de remuneração de férias de 2016, 2017, 2018 e 2019: R$ 662 mil
- Verbas rescisórias, saldo de salário de fevereiro de 2020 e 13º salário de 2020: R$ 27,5 mil
- Multa: R$ 150 mil
- Integração da parcela premiação ao salário do reclamante, condenado ao pagamento dos reflexos em 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS sobre 13º salário e férias: R$ 113,4 mil
- Depósito do FGTS, correção, juros e multa: R$ 215,7 mil
- Total: R$ 1.259.408,81

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados