Após deixar jogo com dores, Chay não preocupa e está liberado no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Tudo normal com o "Malvadão". Após deixar a partida contra o Vila Nova, no último domingo, com a mão na parte posterior da coxa direita, Chay não preocupa para a sequência do Botafogo. O clube informou, nesta segunda-feira, que o meia foi reavaliado e não apresentou intercorrências.

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O camisa 14, autor do primeiro gol do Botafogo na partida, sentiu cãibras e foi substituído no segundo tempo. O problema muscular, contudo, não passou ali do calor do momento da partida.Chay se reapresentou normalmente e está confirmado para a sequência de treinamentos do Botafogo durante a semana. Na sexta-feira, o Alvinegro enfrenta o Coritiba, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão, no Couto Pereira.