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futebol

Após deixar jogo com dores, Chay não preocupa e está liberado no Botafogo

Meio-campista foi substituído na vitória sobre o Vila Nova, pela Série B do Brasileirão, com cãibras, mas foi reavaliado e não apresenta intercorrências...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 17:23
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Tudo normal com o "Malvadão". Após deixar a partida contra o Vila Nova, no último domingo, com a mão na parte posterior da coxa direita, Chay não preocupa para a sequência do Botafogo. O clube informou, nesta segunda-feira, que o meia foi reavaliado e não apresentou intercorrências.
+ Botafogo: com futuro indefinido, Rafael Navarro vira o jogador com mais participações em gols da Série B
O camisa 14, autor do primeiro gol do Botafogo na partida, sentiu cãibras e foi substituído no segundo tempo. O problema muscular, contudo, não passou ali do calor do momento da partida.Chay se reapresentou normalmente e está confirmado para a sequência de treinamentos do Botafogo durante a semana. Na sexta-feira, o Alvinegro enfrenta o Coritiba, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão, no Couto Pereira.
O meio-campista é o artilheiro do Botafogo na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, com oito gols marcados.

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