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futebol

Após decreto da prefeitura, Vasco informa que manterá treinos

Cruz-Maltino entende que o centro de treinamentos se enquadra no ambiente de restrição permitido. Jogos, contudo, não podem ser em São Januário...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 20:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 20:50
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco se manifestou, na noite desta segunda-feira, sobre a suspensão de jogos na cidade do Rio por dez dias a partir desta sexta-feira (26/3). O clube informou que vai manter os treinos no CT do Almirante, na Zona Oeste.Confira a nota publicada no site oficial do Cruz-Maltino:
"O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que acatará todas as Medidas de Proteção à Vida anunciadas pelo Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na tarde desta segunda-feira (22/03).
O Clube aguarda as diretrizes da Federação de Futebol do Estado do Rio Janeiro (FFERJ) referentes à continuidade do Campeonato Carioca de 2021.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O Vasco informa ainda que manterá a rotina de treinamento das suas equipes por entender que os Centros de Treinamento são locais que possuem controle na circulação de pessoas e não se enquadram nos ambientes de restrição que constam no decreto divulgado pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
O Clube reforça que seguirá todos os protocolos sanitários, como vem fazendo desde o início da pandemia."

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