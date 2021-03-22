Após decreto da prefeitura, Vasco informa que manterá treinos

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco se manifestou, na noite desta segunda-feira, sobre a suspensão de jogos na cidade do Rio por dez dias a partir desta sexta-feira (26/3). O clube informou que vai manter os treinos no CT do Almirante, na Zona Oeste.Confira a nota publicada no site oficial do Cruz-Maltino:

"O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que acatará todas as Medidas de Proteção à Vida anunciadas pelo Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na tarde desta segunda-feira (22/03).

O Clube aguarda as diretrizes da Federação de Futebol do Estado do Rio Janeiro (FFERJ) referentes à continuidade do Campeonato Carioca de 2021.

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O Vasco informa ainda que manterá a rotina de treinamento das suas equipes por entender que os Centros de Treinamento são locais que possuem controle na circulação de pessoas e não se enquadram nos ambientes de restrição que constam no decreto divulgado pela Prefeitura do Rio de Janeiro.