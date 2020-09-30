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  • Após dar vitória ao Real, Vinícius Júnior elogia mexidas de Zidane: 'Mudamos um pouco o jogo'
futebol

Após dar vitória ao Real, Vinícius Júnior elogia mexidas de Zidane: 'Mudamos um pouco o jogo'

Brasileiro saiu do banco de reservas para fazer o único gol do triunfo contra o Valladolid...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 19:12
Crédito: AFP
Ao sair do banco de reservas e marcar dez minutos depois para garantir a vitória do Real Madrid por 1x0 diante do Valladolid, Vinícius Júnior foi o homem da partida. Após o jogo, em entrevista, o brasileiro reconheceu que houve dificuldade para bater o adversário, mas fez elogios ao técnico Zinedine Zidane pelas alterações:
- Acho que todos estamos contentes com a partida que nós fizemos, o primeiro tempo foi complicado. Jogamos com o mesmo desenho que o jogo contra o Bétis. O mister (Zidane) mudou o desenho na segunda etapa, colocou eu e o Asensio, conseguimos mudar um pouco a partida - disse Vinícius.Vinícius Júnior entrou aos 11 minutos da etapa final, no lugar do sérvio Luka Jovic. Aos 21, recebeu passe e saiu cara a cara com o goleiro para marcar. O brasileiro estava à frente da linha de defesa, mas o último passe veio da zaga do Valladolid - o que descaracteriza o impedimento.
Apesar disso, foi um jogo complicado para o Real Madrid, que não conseguiu ameaçar tanto o gol adversário. Para o brasileiro, uma situação normal no início de campeonato.
- É normal, início de temporada, não jogamos amistosos. Foi um pouco difícil voltar, tivemos pouco tempo para treinar... acho que é isso - concluiu.
Este foi o primeiro gol de Vinícius Júnior na temporada. Na próxima rodada, o Real Madrid enfrenta o Levante fora de casa.

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