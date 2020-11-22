Após cumprir suspensão Pottker diz que Cruzeiro irá atrás da vitória diante da líder Chapecoense

Crédito: Pottker se diz adaptado e diz que o Cruzeiro irá buscar os três pontos contra a Chape-(Bruno Haddad/Cruzeiro

William Pottker chegou ao Cruzeiro no início de novembro e, desde então, tem vivido o novo desafio de sua carreira. Dentro de campo, o atacante disputou dois jogos, tendo participado da jogada do gol de Airton, contra o Botafogo-SP, e também balançado as redes diante do Guarani-SP, no Mineirão.

Contente na Toca II, o atleta fez uma avaliação das duas primeiras partidas com a camisa celeste e afirmou que já se sente totalmente adaptado à sua nova casa no futebol.

-Tive o privilégio de estrear pelo Cruzeiro com uma vitória fora de casa, contra o Botafogo, e pude estrear no Mineirão com a camisa do Cruzeiro marcando gol. Fico feliz pelo gol, mas sabemos que o clube precisa de mais, precisa estar vencendo para alcançar os seus objetivos. Fico contente pelo gol, mas infeliz por não estarmos conseguindo a vitória dentro de casa- disse o atacante, que afirmou estar adaptado ao novo time.

-Já se passaram três semanas, então é tempo suficiente para se adaptar. Estou bem ambientado com o grupo, com o clube, então daqui para frente é me dedicar ainda mais para buscar os objetivos do clube- acrescentou. Após cumprir suspensão automática no duelo com o Figueirense, William Pottker está novamente à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para o compromisso desta terça-feira, 24 de novembro, às 21h30, contra a Chapecoense, em Santa Catarina.

Ciente do bom momento vivido pela Chape, que está na liderança da Série B, o avante pregou respeito ao rival, mas ressaltou que a Raposa irá fazer de tudo para voltar a Belo Horizonte com os três pontos na bagagem.