Após cumprir suspensão Pottker diz que Cruzeiro irá atrás da vitória diante da líder Chapecoense

William Pottker chegou ao Cruzeiro no início de novembro e, desde então, tem vivido o novo desafio de sua carreira. Dentro de campo, o atacante disputou dois jogos, tendo participado da jogada do gol de Airton, contra o Botafogo-SP, e também balançado as redes diante do Guarani-SP, no Mineirão.
Contente na Toca II, o atleta fez uma avaliação das duas primeiras partidas com a camisa celeste e afirmou que já se sente totalmente adaptado à sua nova casa no futebol.
-Tive o privilégio de estrear pelo Cruzeiro com uma vitória fora de casa, contra o Botafogo, e pude estrear no Mineirão com a camisa do Cruzeiro marcando gol. Fico feliz pelo gol, mas sabemos que o clube precisa de mais, precisa estar vencendo para alcançar os seus objetivos. Fico contente pelo gol, mas infeliz por não estarmos conseguindo a vitória dentro de casa- disse o atacante, que afirmou estar adaptado ao novo time.
-Já se passaram três semanas, então é tempo suficiente para se adaptar. Estou bem ambientado com o grupo, com o clube, então daqui para frente é me dedicar ainda mais para buscar os objetivos do clube- acrescentou. Após cumprir suspensão automática no duelo com o Figueirense, William Pottker está novamente à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para o compromisso desta terça-feira, 24 de novembro, às 21h30, contra a Chapecoense, em Santa Catarina.
Ciente do bom momento vivido pela Chape, que está na liderança da Série B, o avante pregou respeito ao rival, mas ressaltou que a Raposa irá fazer de tudo para voltar a Belo Horizonte com os três pontos na bagagem.
-A gente sabe que a Chapecoense vem em uma crescente, com bons resultados, mas no futebol nem tudo é para sempre. Vamos para lá com o pensamento de vitória, de buscar os três pontos. Tenho certeza de que eles têm um respeito enorme pelo Cruzeiro. Apesar de estarmos nessa parte da tabela, todos os times têm um respeito enorme pelo Cruzeiro, mas temos que fazer valer a pena esse respeito. Por isso vamos lá para buscar a vitória. Também respeitamos muito a Chapecoense, que tem feito um bom campeonato e merecem parabéns por isso, mas vamos com o intuito de buscar os três pontos-finalizou.