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futebol

Após cumprir quarentena, Vinicius deve reforçar o ataque do Vasco

Jogador de 19 anos havia testado positivo para Covid-19 na véspera do clássico como Fluminense, mas já retornou aos treinos e pode ser escalado contra o Atlético-GO...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 16:29

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 16:29
Crédito: Vinicius está recuperado do Covid-19 (Reprodução / Dugout
O ataque do Vasco deve ganhar um reforço para a partida desta quinta-feira, contra o Atlético-GO, em São Januário. O atacante Vinicius cumpriu a quarentena obrigatória de dez dias após testar positivo para Covid-19 na véspera do clássico com o Fluminense e voltou a treinar com o grupo, desde a última terça, após a realização de novos exames.
Vinicius ficou fora das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro em razão de uma lesão na panturrilha direita. No empate sem gols contra o Grêmio entrou no segundo tempo, na partida seguinte, contra o Goiás na Copa do Brasil foi titular e teve boa atuação, mas a sequência foi interrompida pelo diagnóstico do novo coronavírus confirmado.
O Vasco ainda tem cinco atletas em quarentena, dos testes da semana passada, antes da partida contra o Santos. São eles os zagueiros Ricardo Graça, Werley, Breno, o atacante Guilherme Parede e o goleiro Lucão.
,Ygor Catatau é o mais cotado para deixar o time e dar lugar a Vinicius. O lateral-esquerdo Henrique é outro nome que deve retornar ao time, após cumprir suspensão por três cartões amarelos. Já o zagueiro Leandro Castan, deve novamente ser poupado para o clássico com o Botafogo, no domingo. A comissão técnica também estuda dar um descanso para o meia Martin Benítez.
A escalação será definida após o treino desta quarta-feira. Vasco e Atlético-GO, fazem a partida válida pela nona rodada do Brasileiro, às 21h, em São Januário.

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