  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após Cuéllar postar foto com ex-parceiros de Flamengo, Gabigol responde: 'Está na hora de voltar'
Após Cuéllar postar foto com ex-parceiros de Flamengo, Gabigol responde: 'Está na hora de voltar'

Pelas Eliminatórias Sul-Americanas, Gabigol, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior reencontraram o volante colombiano em partida disputada no domingo...
LanceNet

12 out 2021 às 12:30

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 12:30

Crédito: Reprodução/Instagram
A partida de domingo, em Barranquilla, entre Brasil e Colômbia serviu de reencontro entre Gustavo Cuéllar e os ex-parceiros de Flamengo. Após o empate sem gols, o volante colombiano postou uma foto com Lucas Paquetá, que hoje está no Lyon (FRA), e com o atacante Gabigol, que retribuiu o carinho.- Parça, que saudades! Te amo sempre! - publicou Gustavo Cuéllar.
- Está na hora de voltar! - compartilhou Gabigol, respondendo ao amigo.Gustavo Cuéllar deixou o Flamengo em agosto de 2019, e, desde então, está defendendo o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Com o Manto Sagrado, o volante colombiano disputou 167 partidas e foi campeão carioca em 2017 e 2019.

