Após Cuéllar postar foto com ex-parceiros de Flamengo, Gabigol responde: 'Está na hora de voltar'

A partida de domingo, em Barranquilla, entre Brasil e Colômbia serviu de reencontro entre Gustavo Cuéllar e os ex-parceiros de Flamengo. Após o empate sem gols, o volante colombiano postou uma foto com Lucas Paquetá, que hoje está no Lyon (FRA), e com o atacante Gabigol, que retribuiu o carinho.- Parça, que saudades! Te amo sempre! - publicou Gustavo Cuéllar.
- Está na hora de voltar! - compartilhou Gabigol, respondendo ao amigo.Gustavo Cuéllar deixou o Flamengo em agosto de 2019, e, desde então, está defendendo o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Com o Manto Sagrado, o volante colombiano disputou 167 partidas e foi campeão carioca em 2017 e 2019.