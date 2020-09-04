Após criticar elenco, Marcos pede retorno de Dudu ao Palmeiras

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

Saudades do Dudu, torcedor? Pois bem, o ex-goleiro Marcos está. Em postagem realizada na última quinta-feira à noite, o ídolo do Palmeiras postou uma foto do jogador pedindo o seu retorno o quanto antes.

- Aê, Baixola, quando é mesmo que você falou que ia voltar? Vem logo, tá atrasando nossa firma aqui! – escreveu Marcos em seu Instagram pessoal, como legenda de uma foto do ex-camisa 7 alviverde. Dudu estava no Palmeiras desde 2015 e, durante a paralisação das competições por conta do coronavírus, acabou negociado com o Al-Duhail, do Qatar, em empréstimo de um ano. Ele nunca escondeu, porém, deu desejo de retornar ao clube em breve, tanto que respondeu à postagem dizendo que “já já estamos de volta”.

Esta foi a segunda publicação de Marcos da quinta-feira que fazia referência a cobranças ao elenco palestrino. Anteriormente, ele postou uma foto do zagueiro Gustavo Gómez, elogiando-o e pedindo para que ele passasse sua raça aos outros jogadores do Palmeiras. O elenco e o treinador Vanderlei Luxemburgo vêm sofrendo duras críticas desde o retorno do futebol em solo brasileiro. Mesmo com a conquista do Campeonato Paulista, a equipe não tem conseguido demonstrar um bom futebol dentro de campo, tanto que, apesar de estar invicto no Campeonato Brasileiro, empatou quatro vezes por 1 a 1, levando gols no final do jogo.