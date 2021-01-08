Após crise de apendicite, Ricardo Graça passa por cirurgia e vira desfalque no Vasco

Ricardo Graça viajou para Goiânia e tinha grande chance de ser titular nesta quinta-feira, no jogo do Vasco contra o Atlético-GO. Mas quando a escalação foi divulgada, o zagueiro não estava nem entre os reservas. A questão é clínica e foi explicada pelo chefe do departamento do clube, Marcos Teixeira. O jogador será desfalque nos próximos jogos.- Venho tranquilizar a torcida. Ricardo Graça sentiu fortes dores abdominais. Passou por exames que teve resultados inconclusivos. Veio para o Rio por uma aeronave própria. Ele foi diagnosticado com apendicite aguda e passou por procedimento cirúrgico acompanhado pelo doutor Carlos Fontes (também do clube) - afirmou Teixeira, que completou: