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Após convocação, Lucas Veríssimo faz agradecimento ao Santos

Zagueiro foi a principal novidade na lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias diante de Equador e Paraguai, em junho...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 17:27
Crédito: Ivan Storti
O zagueiro Lucas Veríssimo publicou um texto após ser convocado para a Seleção Brasileira para os jogos diante Equador e Paraguai, nos dias 4 e 8 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O jogador, revelado pelas categorias de base do Santos, fez um agradecimento especial ao clube por ter acreditado nele.- Santos Futebol Clube: obrigado por me revelar para o futebol, por ter me dado as oportunidades e por ter acreditado em mim desde o meu primeiro dia. Mais um Menino da Vila que vai jogar com as cinco estrelas no peito - citou Veríssimo no seu texto de agradecimento.
Menino da Vila, Lucas Veríssimo estreou pelo profissional do Peixe no dia 30 de janeiro de 2016, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, Santos empatou em 1 a 1 com o São Bernardo. Foram 188 jogos e sete gols com a camisa santista. Com 25 anos, o zagueiro foi vendido por por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 mi) para o clube português.Lucas Veríssimo se despediu do Santos na final da última edição da Libertadores e foi escalado na Seleção após o final da competição. Conforme anunciado pela CONMEBOL, a Seleção Brasileira enfrentará o Equador às 21h30 do dia 4 de junho, no Estádio Beira Rio. Quatro dias depois, em Assunção, o Brasil e Paraguai duelam no mesmo horário, 21h30 (horário de Brasília).

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