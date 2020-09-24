Após conversa com Autuori, Fernando é liberado do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O elenco do Botafogo tem uma nova baixa. Após a classificação sobre o Vasco pela Copa do Brasil, o time se reapresentou nesta quinta-feira no Estádio Nilton Santos. Depois da atividade realizada pelo treinador Paulo Autuori no campo anexo da arena, o lateral-direito foi avisado que não faz mais parte dos planos e está liberado para assinar com outra equipe.

A explicação foi conduzida justamente por Paulo Autuori. O treinador conversou com o jogador após o treinamento e deu um panorama sobre a situação. A decisão, vale ressaltar, não foi somente do treinador - e sim um consenso entre diretoria e comissão técnica.

O contrato de Fernando acabaria em dezembro de 2020. O lateral-direito não tinha dado indícios que renovaria o vínculo e o Botafogo, sem ter recebido propostas pelo atleta, optou por liberá-lo. O clube continuará honrando os pagamentos de salário, previstos em contrato, até o final do ano.

Fernando realizou apenas duas partidas no Campeonato Brasileiro e pode se transferir para outra equipe da Série A. Na atual temporada, o lateral-direito entrou em campo em dez oportunidades.