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Após conversa com Autuori, Fernando é liberado do Botafogo

Lateral-direito foi avisado que não faz parte dos planos do Alvinegro e está liberado para buscar outro clube; Glorioso vai honrar os salários até o fim do ano...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 19:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O elenco do Botafogo tem uma nova baixa. Após a classificação sobre o Vasco pela Copa do Brasil, o time se reapresentou nesta quinta-feira no Estádio Nilton Santos. Depois da atividade realizada pelo treinador Paulo Autuori no campo anexo da arena, o lateral-direito foi avisado que não faz mais parte dos planos e está liberado para assinar com outra equipe.
A explicação foi conduzida justamente por Paulo Autuori. O treinador conversou com o jogador após o treinamento e deu um panorama sobre a situação. A decisão, vale ressaltar, não foi somente do treinador - e sim um consenso entre diretoria e comissão técnica.
O contrato de Fernando acabaria em dezembro de 2020. O lateral-direito não tinha dado indícios que renovaria o vínculo e o Botafogo, sem ter recebido propostas pelo atleta, optou por liberá-lo. O clube continuará honrando os pagamentos de salário, previstos em contrato, até o final do ano.
Fernando realizou apenas duas partidas no Campeonato Brasileiro e pode se transferir para outra equipe da Série A. Na atual temporada, o lateral-direito entrou em campo em dez oportunidades.
Agora, o Botafogo tem três opções para a lateral-direita: Kevin, atual titular, Federico Barrandeguy e Marcinho, lesionado e que possui situação contratual idêntica a de Fernando.

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