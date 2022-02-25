Após compromissos fora do país, Ronaldo confirma que estará em BH no clássico Atlético-MG x Cruzeiro

Após cumprir compromissos na Espanha, onde é dono do Valladolid, Ronaldo Fenômeno estará em Belo Horizonte no meio da próxima semana para acompanhar a Raposa no clássico contra o Atlético-MG, no domingo, 6 de março, pelo Campeonato Mineiro. O dono da SAF cruzeirense também irá resolver pendências administrativas com o clube. O ex-jogador voltará para a Espanha no dia seguinte ao clássico, segunda-feira, 7 de março. Será a terceira vez de Ronaldo em Belo Horizonte da aquisição das ações da SAF, em 18 de dezembro. Ele tem dividido seu tempo entre Brasil e Espanha, para tentar, sempre que possível, acompanhar o dia a dia dos seus dois clubes. Mas, mesmo à distância, Ronaldo sempre tem sido muito ativo nas redes sociais, acompanhando de perto e incentivando a Raposa nos campeonatos em que estão em disputa.