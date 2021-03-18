Após classificação, Zeca afirma que o Vasco sabia da dificuldade do jogo, mas destaca empenho do time

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

O duelo entre Caldense e Vasco ficou marcado pela estreia do lateral Zeca com a camisa do Cruz-Maltino. Com o empate, a equipe garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, e agora encara a Tombense, também de Minas Gerais. Na saída de campo, o atleta ressaltou a importância do resultado e que o técnico Marcelo Cabo ainda está no começo do trabalho.

- Confira a tabela da Copa do Brasil - Um jogo difícil. Nós sabíamos da dificuldade do jogo. É pouco tempo e trabalho, e os jogadores cansaram. Enfim, nós viemos em busca da classificação, conseguimos, e fico feliz por isso. Era o objetivo, temos um clássico importante pela frente. Conversamos bastante, sabíamos da dificuldade e pelo pouco tempo de trabalho a gente tem que agradecer a Deus pela classificação - analisou.

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- Acho que a gente está no começo de trabalho, o professor conversou bastante está fazendo um excelente trabalho como o Pássaro e toda a comissão. Fico muito feliz de fazer parte disso e tenho certeza que será um grande ano para gente. Vou dar uma nota 6 ou 7 porque a gente se empenhou, corremos bastante, sabíamos das dificuldades da partida, dos problemas do campo também. Cansamos um pouco, mas é o início de um trabalho e de uma história que será escrita bem bonita - garantiu.