Após classificação, técnico Igor Guerra exalta equipe Sub-20 do Vasco: 'Acreditamos até o final'

Com duas goleadas seguidas, a equipe Sub-20 do Vasco se recuperou na temporada. No Campeonato Brasileiro, o time entrou no G8, zona de classificação para a próxima fase, e pelo Carioca garantiu a vaga nas semifinais ao derrotar o Nova Iguaçu por 3 a 0. O técnico Igor Guerra enalteceu a força do grupo na vitória sobre o time da Baixada em entrevista ao site oficial do clube carioca.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro – O jogo contra o Cruzeiro já trouxe muita confiança para o grupo. A gente já veio acreditando que era possível. Os meninos foram muito bem em conseguir aplicar, pôr em prática as estratégias de primeiro e segundo tempo mesmo com pouco tempo de treino. Acreditamos até o final. Mesmo com todas as adversidades que tivemos, conseguimos corrigi-las e compreender os espaços deixados pelo adversário até conseguir os gols e classificação. Vale lembrar também, que o Vasco, com toda sua superação, dedicação de sempre, é tido como Time da Virada. E assim que temos que seguir durante todas as competições, buscando sempre mais – disse Igor.
Ba próxima rodada do Brasileirão da categoria, os Meninos da Colina enfrentam o Grêmio, às 15h, sábado, no CT Hélio Dourado. A preparação começa já nesta quinta-feira. O comandante cruz-maltino destacou de que maneira pretende levar os três pontos e subir na tabela da competição nacional.
– Para o próximo jogo a ideia é recuperar os atletas que mais jogaram aqui. Fazer alguns ajustes na sexta-feira, um detalhe ou outro para a gente corrigir, analisar o Grêmio e compreender as brechas que o adversário vai nos dar e as qualidades que eles podem aproveitar da gente. Obviamente, vamos tentar os três pontos fora de casa. É um confronto direto. A gente vencendo, consegue passá-los na tabela - finalizou.