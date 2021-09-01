Após classificação, técnico Igor Guerra exalta equipe Sub-20 do Vasco: 'Acreditamos até o final'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Com duas goleadas seguidas, a equipe Sub-20 do Vasco se recuperou na temporada. No Campeonato Brasileiro, o time entrou no G8, zona de classificação para a próxima fase, e pelo Carioca garantiu a vaga nas semifinais ao derrotar o Nova Iguaçu por 3 a 0. O técnico Igor Guerra enalteceu a força do grupo na vitória sobre o time da Baixada em entrevista ao site oficial do clube carioca.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro – O jogo contra o Cruzeiro já trouxe muita confiança para o grupo. A gente já veio acreditando que era possível. Os meninos foram muito bem em conseguir aplicar, pôr em prática as estratégias de primeiro e segundo tempo mesmo com pouco tempo de treino. Acreditamos até o final. Mesmo com todas as adversidades que tivemos, conseguimos corrigi-las e compreender os espaços deixados pelo adversário até conseguir os gols e classificação. Vale lembrar também, que o Vasco, com toda sua superação, dedicação de sempre, é tido como Time da Virada. E assim que temos que seguir durante todas as competições, buscando sempre mais – disse Igor.

Ba próxima rodada do Brasileirão da categoria, os Meninos da Colina enfrentam o Grêmio, às 15h, sábado, no CT Hélio Dourado. A preparação começa já nesta quinta-feira. O comandante cruz-maltino destacou de que maneira pretende levar os três pontos e subir na tabela da competição nacional.