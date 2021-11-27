Após classificação do Vasco, GB projeta decisão do Carioca Sub-17: 'Vamos lutar em busca do título'

A equipe sub-17 do Vasco conquistou uma importante vitória sobre o Flamengo por 3 a 0, na Gávea, e garantiu a classificação para a decisão do Campeonato Carioca da categoria. Além disso, o time carimbou a vaga na próxima edição da Copa do Brasil da categoria. Ainda no gramado, GB conversou com a VascoTV e projetou a decisão contra Fluminense ou Boavista. - Trabalhamos muito a semana inteira, forte. Corrigimos os erros, e hoje foi isso aí que a gente mostrou. Se Deus quiser vamos conquistar essa taça para são Januário. Sobre o Fluminense, vamos esperar a classificação, provavelmente serão eles (o rival na decisão), mas vamos lutar em busca do título - pontou GB, em entrevista à VascoTV.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Cabe salientar que essa será a terceira final da equipe Sub-17 do Vasco nesta temporada. No Campeonato Brasileiro, o time foi derrotado pelo Flamengo na decisão, e na Copa rio, o Fluminense ficou com o título. O Vasco espera dessa vez erguer a taça e finalizar a temporada com um título.

+ Carol Paiffer se encontra com diretoria do Vasco em São Januário: 'Bem animada com tudo que ouvi'

O Vasco agora aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense e Boavista para conhecer o seu adversário na decisão. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 3 a 0 e tem boa vantagem no duelo, que acontece neste sábado, às 15h, nas Laranjeiras.

+ Enquanto o clube se organiza... LANCE! projeta as alterações no elenco do Vasco para 2022

De acordo com a Federação de futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), as finais do Campeonato Carioca Sub-17 serão realizadas nos dias 4 e 11 de dezembro. Os horários ainda serão definidos pela entidade.