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Após classificação do Liverpool, Klopp elogia o brasileiro Gabriel Martinelli: 'Jogador excepcional'

Atacante do Arsenal foi titular na derrota para os Reds, nesta quinta-feira, mas deu trabalho à marcação do time de Jürgen Klopp, segundo o treinador alemão...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 21:06

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 21:06

Classificado para a grande final da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool precisou vencer o Arsenal nesta quinta-feira, em Londres, para garantir a vaga na decisão. E na visão do técnico dos Reds, Jürgen Klopp, sua equipe teve problemas com o brasileiro Gabriel Martinelli.Após a partida, em entrevista coletiva, o comandante alemão elogiou o atacante dos Gunners, que mais uma vez foi titular na equipe de Mikel Arteta. Segundo Klopp, Martinelli é um "jogador excepcional".
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
- Martinelli, a propósito, todos deveriam se lembrar desse nome. Ele é um jogador excepcional - declarou Klopp.
+ Marcelo vira recordista no Real Madrid e encosta no Top-10 brasileiros com mais títulos na história; veja a lista
Na atual temporada, Gabriel Martinelli entrou em campo 20 vezes pelo Arsenal. O camisa 35 marcou quatro gols e deu três assistências. Campeão olímpico em Tóquio, o atacante, que tem sido titular com frequência, tem contrato com os Gunners até junho de 2024.
Crédito: GabrielMartinellijogouos90minutosdapartidaentreArsenaleLiverpool(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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