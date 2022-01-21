Após classificação do Liverpool, Klopp elogia o brasileiro Gabriel Martinelli: 'Jogador excepcional'

Classificado para a grande final da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool precisou vencer o Arsenal nesta quinta-feira, em Londres, para garantir a vaga na decisão. E na visão do técnico dos Reds, Jürgen Klopp, sua equipe teve problemas com o brasileiro Gabriel Martinelli.Após a partida, em entrevista coletiva, o comandante alemão elogiou o atacante dos Gunners, que mais uma vez foi titular na equipe de Mikel Arteta. Segundo Klopp, Martinelli é um "jogador excepcional".

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- Martinelli, a propósito, todos deveriam se lembrar desse nome. Ele é um jogador excepcional - declarou Klopp.

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Na atual temporada, Gabriel Martinelli entrou em campo 20 vezes pelo Arsenal. O camisa 35 marcou quatro gols e deu três assistências. Campeão olímpico em Tóquio, o atacante, que tem sido titular com frequência, tem contrato com os Gunners até junho de 2024.