Após classificação do Botafogo, Kanu fala sobre a reestruturação do time e diz: 'Vamos honrar esse clube'

Crédito: Reprodução/Botafogo TV

Neste domingo, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. Sem ter a vantagem do empate, Glorioso se desdobrou com um a menos - Marcinho foi expulso na etapa final -, e conseguiu avançar para a decisão da competição, que será contra o Vasco. Capitão do Alvinegro, Kanu comentou ao término da partida sobre o momento de reconstrução do clube, falou acerca da estratégia da equipe na partida e dedicou uma mensagem para a torcida.

> Veja como foram os resultados das semifinais da Taça Rio- Era um jogo muito difícil, eles fechara bem o centro, então tivemos que atacar pelos lados, crescemos em não dar contra-ataque para eles, em não expor a bola, nós sabíamos que se martelássemos a bola iria entrar, e foi o que fizemos - disse o jogador.

Além disso, Kanu também comentou sobre o momento do Botafogo. Para ele, os atletas do Glorioso tem que mostrar para a torcida que querem ganhar e, ainda sobre o elenco, o zagueiro disse que acredita na evolução da equipe.

- Temos que seguir o processo, acho que a gente está focado neste trabalho, temos que mostrar que queremos vencer, temos que mostrar dentro de campo que estamos evoluindo, então vamos fazer por merecer está vitória, e agora é trabalhar muito todos os dias.

Já no final da entrevista, Kanu passou uma mensagem para os botafoguenses. O jogador garantiu que o grupo está se dedicando ao máximo, e reforçou que os jogadores vão honrar a camisa para deixar o Botafogo no lugar que merece - se referindo ao retorno do clube para a Série A.