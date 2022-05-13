Após classificação, auxiliar de Bustos celebra força do Santos na Vila

A grande vitória e classificação do time do Santos na Vila Belmiro passou, na beira do campo, pelo auxiliar Lucas Ochandorena. Ele substituiu Bustos, que estava suspenso para o jogo após receber cartão vermelho na partida de ida, em Curitiba.A primeira etapa do jogo começou com grande pressão do Peixe. A equipe até chegou abrir o placar, com Marcos Leonardo, mas o gol foi bem anulado por impedimento. O time visitante tentava puxar contra-ataque, mas sem grande sucesso.Na volta do intervalo, porém, a equipe santista abriu o placar com o mesmo Marcos Leonardo, aos 2 minutos. Em seguida, Madson e Rodrigo Fernández completaram o marcador.- Acredito que no primeiro tempo começamos bem, nos primeiros 10 minutos. Sabíamos que o rival ficaria atrás, que Alef Manga poderia perseguir o Madson e fazer uma linha de cinco. Depois, acredito que tentamos fazer a bola circular rápido com Lucas Pires e Madson. No intervalo, corrigimos algumas coisas, para que os jogadores tivessem um pouco de paciência. Graças a Deus conseguimos abrir o placar com Marcos Leonardo, depois com Madson e depois um pouco mais de vantagem e terminamos bem - explicou o auxiliar.