Após classificação, Abel Ferreira manda recado a Patrick de Paula: 'Precisa mostrar que quer jogar'

O treinador português afirmou que o jovem volante, destaque do Verdão na primeira parte da temporada, não está treinando com o mesmo de empenho de seus concorrentes na posição:– Sei que os meninos estão em evidência, mas não olho para a idade. Olho o empenho, a vontade em cada treino e em cada jogo. A competição interna está feroz. O Felipe Melo e o Danilo estão muito bem e o Patrick precisa fazer isso e mostrar que quer jogar. A única forma de convencer o treinador é durante os treinos. Vou fazer sempre o que é melhor para a equipe e não para um atleta em específico – afirmou Abel Ferreira.