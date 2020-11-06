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Após classificação, Abel Ferreira manda recado a Patrick de Paula: 'Precisa mostrar que quer jogar'

Treinador do Palmeiras disse que o jovem volante não tem demonstrado o mesmo empenho que seus concorrentes na posição
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LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 22:09

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 22:09

Em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira comentou, dentre outros assuntos, a ausência de Patrick de Paula no time titular do Palmeiras.
O treinador português afirmou que o jovem volante, destaque do Verdão na primeira parte da temporada, não está treinando com o mesmo de empenho de seus concorrentes na posição:– Sei que os meninos estão em evidência, mas não olho para a idade. Olho o empenho, a vontade em cada treino e em cada jogo. A competição interna está feroz. O Felipe Melo e o Danilo estão muito bem e o Patrick precisa fazer isso e mostrar que quer jogar. A única forma de convencer o treinador é durante os treinos. Vou fazer sempre o que é melhor para a equipe e não para um atleta em específico – afirmou Abel Ferreira.
Sem Patrick de Paula e com atuação segura de Felipe Melo no meio de campo, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino de forma tranquila e controlou o jogo o tempo inteiro.

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