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Após cirurgia, Rafael começa fisioterapia no Botafogo: ‘Minha felicidade ninguém vai tirar’

Lateral-direito, de 31 anos, retornou às atividade utilizando uma bota ortopédica e comemorou nas redes sociais. Ainda não há previsão para a volta do jogador aos gramados...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 14:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 14:34
Uma das principais contratações do Botafogo na última temporada, Rafael iniciou o ano para se firmar e ter destaque. No entanto, o jogador, de 31 anos, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo e passou por uma cirurgia três semanas atrás. Em sua rede social, o lateral comemorou o início da fisioterapia no clube carioca. No vídeo, o atleta ressaltou que vltou ao trabalho ainda com a bota ortopédica e mostrou estar animado com a recuperação. Vale destacar que ainda não há previsão para o retorno do lateral aos gramados, mas de acordo com especialistas esse prazo tende a ser de seis meses.
- - Com o craque Leandrinho (fisioterapeuta). Começamos de botinha mesmo. Minha felicidade ninguém vai tirar. Bora! - - vibrou Rafael em sua rede social.
O jogador levou um pisão em seu primeiro jogo na temporada no empate com o Boavista por 1 a 1, na estreia do time na Taça Guanabara. O lance aconteceu no fim do primeiro tempo e desde então Daniel Borges tem atuado como titular pelo lado direito. O jogador foi um dos destaques do título do Botafogo da Série B 2021.
Para a posição, foi ventilado nos últimos dias o nome do lateral Gilberto, que defende as cores do Benfica e foi revelado pelo clube carioca. No elenco, o Glorioso tem também o jovem Vitor Marinho.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Com 16 pontos, o Botafogo ocupa a quarta colocação do Campeonato Carioca, estando atrás de Vasco e Flamengo no número de gols marcados e no saldo. O líder da competição é o Fluminense com 18. Restam quatro rodadas para o fim da Taça Guanabara, e o clube terá pela frente os seguintes adversários: Flamengo, Portuguesa, Volta Redonda e Audax.
Crédito: Rafael,doBotafogo,operouopéesquerdoapóssofrerumarupturanotendãodeAquiles(Foto:VítorSilva/Botafogo

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