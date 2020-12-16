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futebol

Após cirurgia, meia volta e está à disposição no Corinthians sub-23

Yuri retornou aos gramados no último final de semana pelo Brasileirão de Aspirantes, e na última terça-feira participou de um jogo-treino em que sofreu pênalti e marcou gol...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 13:04

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 13:04

Crédito: Ag. Corinthians
O meia Yuri retornou aos gramados no último final de semana, quando o Corinthians empatou com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O jovem passou por uma cirurgia e estava sem atuar desde a primeira quinzena de novembro.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Oito anos do Mundial do Corinthians em 2012: veja por onde andam os jogadores
- Me senti muito bem, voltei no banco e entrei na partida conforme o treinador precisou de mim. Agora é continuar trabalhando para ajudar a equipe sempre.
Na manhã da última terça-feira, Yuri participou do jogo treino, no CT Joaquim Grava, contra o Capivariano, em que o Timão venceu por 2 a 1. Na partida, o meia sofreu um pênalti e marcou o gol.
Nesta quinta-feira, o Corinthians retorna a campo diante do Red Bull Bragantino, pela quinta rodada da segunda fase do Brasileirão sub-23.
- É uma semana muito decisiva para nossa classificação. Estou confiante que vamos conseguir nossos objetivos - contou.
Na tabela de classificação, o Corinthians está em terceiro lugar do Grupo B, com cinco pontos.

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