Após cirurgia, Felipe Melo agradece médicos do Fluminense, recebe alta, e brinca: 'Eu não vou jogar, vou treinar'

Desfalque do Fluminense na estreia na Copa Sul-Americana, Felipe Melo passou por uma artroscopia no joelho direito na noite desta terça-feira e recebeu alta nesta manhã. A esposa do atleta, Roberta Nagel, filmou o volante saindo do hospital, e ele brincou ao dizer que está preparado para o treino da tarde com os jogadores que não irão entrar em campo contra o Oriente Petrolero, da Bolívia, às 19h15, no Maracanã. - 'Bora' que já tem que treinar, daqui a pouco tem treino. (Esposa diz que hoje tem jogo) É, eu não vou jogar, vou treinar. Onde o Fluminense jogar, é para lá que eu vou - brincou o volante.

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O jogador sofreu uma lesão no joelho no primeiro duelo da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, na última quarta-feira. Com isso, ele irá desfalcar o Tricolor nos primeiros jogos da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. Ele se mostra animado com a recuperação e projeta retornar antes do previsto, no prazo de 20 ou 25 dias.

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– Fala, pessoal. Bom dia a todos. Estou em casa, agora é o processo de recuperação. Se Deus quiser, em 20, 25 dias estarei no campo novamente. Deus é bom demais, estou aqui para glorificar o nome Dele porque deu tudo certo. Agradecer aos médicos do Fluminense e todo mundo que, poxa, esteve comigo nessa noite e no início desta manhã. Muito legal, obrigado a todos, valeu – afirmou o volante em sua conta no Instagram.

Na última segunda, o "pitbull" tricolor, dono da comemoração "ruf ruf", também comentou sobre a conquista do Campeonato Carioca sobre o Flamengo, clube que o revelou. Ele contou estar feliz com a camisa do Fluminense e destacou a alegria do grupo ao levantar o troféu no Maracanã, diante da torcida.

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- Feliz demais por estar vivendo este momento no Fluminense, este título tão almejado por nós, todos torcedores do Fluminense. Começaram a gritar "ruf, ruf" no vestiário, aí eu tentei imitar um "pitbull", mas foi um "pitbull perneta", digamos assim, por conta do problema no joelho, mas valeu a comemoração e a felicidade de todos ali. Costumo dizer que o próximo título é sempre o mais importante. Comemorei muito a Taça Guanabara e o Carioca também - afirmou.